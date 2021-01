Aston Villa x Newcastle: onde assistir ao jogo de hoje (23/01)

Em jogo atrasado da décima primeira rodada do Campeonato Inglês neste sábado (23), Aston Villa e Newcastle se enfrentam no Estádio Villa Park. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela de classificação. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Aston Villa x Newcastle: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Aston Villa x Newcastle

John McGinn está indisponível para a partida de hoje já que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos em jogos. Entretanto, Trezeguet deve retornar ao plantel.

Possível Aston Villa: Martínez; Cash, Mings, Konsa, Targett; Douglas Luiz, Ramsey; Traoré, Grealish, Grealish; Watkins.

Ao Newcastle, Ryan Fraser pode novamente ser escalado depois de cumprir suspensão na última rodada. Allan Saint-Maximin, recuperado da covid-19 e treinando normalmente com o elenco completo, também pode ser reintegrado normalmente com ao time titular.

Já Fernández e Ciaran Clark continuam fora, enquanto Fabian Schär é dúvida, tendo que ser avaliado antes da partida.

Possível Newcastle: Darlow; Krafht, Lascelles, Yedlin, Lewis; Almiron, Shelvey, Joeliton, Longstaff; Wilson, Carroll.

Como estão as equipes nesta temporada?

O Aston Villa aparece em 11º lugar na tabela de classificação, com vinte e seis pontos. Se ganhar o confronto de hoje, pula para a 8ª posição com vinte e nove, ou seja, ultrapassa Arsenal, Southampton e Chelsea principalmente devido ao saldo de gols. Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou dois e perdeu seis.

Enquanto isso o Newcastle aparece logo abaixo no Campeonato Inglês. Em 15º, a equipe visitante precisa do resultado para se afastar completamente da zona de rebaixamento. Assim, possui cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas na competição.