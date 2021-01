Clubes ingleses incluem ‘cláusula covid’ em novos contratos

Com a pandemia do coronavírus, países ao redor do mundo sofreram com mudanças repentinas nos mais variados setores, adaptando-se aos novos hábitos. No futebol não foi diferente. Calendários sofreram alterações, jogos adiados e elencos desfalcados. Na Inglaterra, os clubes ingleses criaram uma alternativa diferente para lidar com as consequências do vírus, chamada de ‘cláusula covid’, segundo o site Sky Sports. Então, entenda o que é essa proposta.

O que diz a cláusula?

Segundo a emissora inglesa Sky Sports, os clubes do Reino Unido pretendem mudar a maneira de fazer negócio caso à pandemia do coronavírus piore, principalmente em transferências, contratações e empréstimos com a finalidade de se proteger.

De acordo com a reportagem postada pela emissora, se a pandemia interromper o futebol nos países ingleses ou as partidas do campeonato continuarem a serem disputadas de portões fechados após o final desta temporada, acordos de empréstimos podem ser cancelados, além da devolução ou cortes de pagamentos.

Todavia, o site não informou quais clubes já aderiram ou pretendem aderir às letras miúdas em contratos.

Surto de casos por covid-19 e jogos cancelados

Ademais, mesmo com o surto de casos, a Premier League decidiu continuar o campeonato, tomando as medidas necessárias. Ao todo, registraram-se 40 casos positivos na semana passada entre jogadores e membros da comissão técnica.

Na manhã desta segunda (11), a Premier League informou em site oficial que o jogo do Campeonato Inglês entre Aston Villa e Tottenham, inicialmente marcado para quarta-feira (13), foi remarcado pelo grande números de casos no time anfitrião.

Este é o quinto jogo entre clubes ingleses adiado pelo motivo do covid-19. Anteriormente, o Tottenham também sofreu com o alto número de testes positivos em equipes rivais. No dia 30 de dezembro, no ano passado, seu jogo contra o Fulham pelo Campeonato Inglês também sofreu alterações.

Próximo jogos do Campeonato Inglês

Então, pela 18ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês, saiba quais jogos acontecem esta semana na terra da Rainha e os horários.

Sheffield United x Newcastle – Terça-feira – 15h

Wolves x Everton – Terça-feira – 17h15

Manchester City x Brighton – Quarta-feira – 15h

Tottenham x Fulham – Quarta-feira – 17h15

Arsenal x Crystal Palace – Quinta-feira – 17h

West Ham x West Bromwich – Terça-feira (19) – 15h

Leicester City x Chelsea – Terça-feira (19) – 17h15

Leeds x Southampton – Quarta-feira (20) – 15h

Fulham x Manchester United – Quarta-feira (20) – 17h15

Liverpool x Burnley – Quinta-feira (21) – 17h