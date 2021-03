Aston Villa x Tottenham: onde assistir, horário e escalações (21/03)

Aston Villa e Tottenham se enfrentam neste domingo (21) a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Villa Park, em jogo atrasado pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Aston Villa x Tottenham: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming DAZN. Ademais, para adquirir o produto, a assinatura está disponível no site oficial.

Horário ao vivo: 16h30

Transmissão: DAZN (Fechada para assinantes)

Possível Aston Villa: Martínez; Mohamady, Mings, Konsa, Targett; Douglas Luiz, McGinn, Ramsey; Traoré, Trézéguet, Watkins.

Possível Tottenham: Lloris; Alderweireld, Sanchéz, Reguillón, Doherty; Ndombelé, Hojbjerg; Delle Alli, Bale, Lucas; Kane.

Como chegam as equipes para o confronto?

O Aston Villa aparece em 9º com quarenta e um pontos. Dessa maneira, venceu doze jogos, empatou cinco e perdeu dez. Portanto se ganhar hoje, não altera de posição na classificação. Em seu elenco, Jack Grealish é dúvida, enquanto Bertrand Traore pode retornar.

Depois de ser derrotado na Liga Europa, o Tottenham chega em busca da redenção para, assim, garantir uma posição na parte de cima da tabela. Em 8º com quarenta e cinco pontos, a equipe comandada por José Mourinho pode desbancar o West Ham, com quarenta e oito, em 5º. Em seu plantel, Lamela está indisponível, enquanto Son é baixa.

Últimos jogos

Ademais, o Aston Villa entrou em campo pela última vez na sexta-feira (12) contra o Aston Villa em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Em 1 a 1, garantiram somente um ponto cada.

Enquanto isso, o Tottenham foi derrotado pelo Dínamo de Zagreb por 3 a 0 na quinta (18) em jogo das oitavas da Liga Europa.

