Crystal Palace x Arsenal transmissão ao vivo: como assistir a Premier League

Crystal Palace e Arsenal se enfrentam na Premier League na noite de segunda-feira, 21, com os dois times buscando uma sequência de vitórias.

O Arsenal já venceu o Community Shield nesta temporada e espera ter chances de vitória nesta campanha.

O Crystal Palace, por sua vez, também venceu sua estreia na liga no Sheffield United e eles estarão ansiosos para melhorar seu 11º lugar na temporada passada sob o comando de Roy Hodgson.

O Jornal DCI reuniu tudo o que você precisa saber sobre como assistir Crystal Palace x Arsenal na TV e online.

Quando é Crystal Palace x Arsenal?

O jogo Crystal Palace x Arsenal ocorrerá na segunda-feira, 21 de agosto de 2023. No Brasil, a disputa começa às 16h (de Brasília).

Em que canal de TV vai passar Crystal Palace x Arsenal?

Você pode assistir ao jogo ao vivo no Star +, a partir das 16 horas. Além de acompanhar o Star Plus no celular, o torcedor tem outras opções para assistir ao conteúdo da plataforma de streaming.

No computador, dá para sintonizar através do Chrome OS, MacOS e Windows PC. É só acessar o site (www.starplus.com) e clicar em "entrar agora" e inserir o email e a senha.

Também dá para assistir pela smartv, nas opções Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, TVs LG e Samsung.

Uma opção diferente é pelo videogame através do PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Para fechar, o celular ou o tablet é a melhor escolha para o torcedor que quer praticidade, com disponibilidade no Tablets Amazon Fire, celulares Android, iPhone e iPad.

Jogos de segunda-feira - 21/08/23

A semana começa com jogos de futebol nacional e internacional. Veja os confrontos desta segunda-feira e como assistir.

Premier League

Crystal Palace x Arsenal

Horário: 16h

Assistir: Star+

La Liga

Alavés x Sevilla

Horário:14h

Onde assistir: ESPN

Brasileirão Série A

Goiás x Athlético-PR

Horário: 20h

Onde assistir: Premiere

Brasileirão Série C

América-RN x Aparecidense - 20h

São Bernardo x Ypiranga - 20h

Onde assistir: Nosso Futebol e Nosso Futebol+

Campeonato Argentino

Newell's Old Boys x Córdoba

20h

Campeonato Italiano

Bologna x Milan

ESPN e Star+

15h45