Onde assistir Manchester City x Manchester United hoje (06/04/25)

Ruben Amorim e Pep Guardiola se enfrentam pela terceira vez nesta temporada, quando o Manchester United recebe o Manchester City no jogo de destaque da Premier League. O jogo deste domingo, 6 de abril, começa às 12h30 (de Brasília).

Transmissão Manchester City x Manchester United

O jogo Manchester United x Manchester City, no Estádio Old Trafford, está marcado para domingo, 6 de abril de 2025, às 12h30 (horário de Brasília). A transmissão para o Brasil acontece através da ESPN e Disney+.

O clássico entre Manchester United e Manchester City promete agitar o futebol inglês neste fim de semana. Com jogadores retornando de lesão e desfalques importantes em ambos os lados, o confronto tem tudo para ser equilibrado. Abaixo, confira as últimas notícias das equipes, possíveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo.

Manchester United: reforços no elenco e dúvida na zaga

O Manchester United aproveitou bem a pausa para a Data Fifa. O clube viu o número de jogadores no departamento médico diminuir e ganhou reforços importantes nos treinos. Leny Yoro e Harry Maguire, por exemplo, voltaram a atuar e participaram da vitória sobre o Nottingham Forest no City Ground, na última terça-feira.

Maguire deve disputar posição no time titular, enquanto o atacante Rasmus Hojlund tenta recuperar o bom desempenho e pode ter Joshua Zirkzee como parceiro, apesar da atuação discreta do holandês na rodada anterior.

Outro que pode pintar na escalação é Kobbie Mainoo, que está em fase final de recuperação. Já o zagueiro Matthijs de Ligt segue como dúvida para o clássico.

Manchester City: Haaland fora e Marmoush deve ganhar chance

Do outro lado, o Manchester City tem uma baixa de peso: Erling Haaland está fora do clássico por causa de uma lesão no tornozelo. A ausência do artilheiro abre espaço para o egípcio Omar Marmoush, que vive boa fase e marcou gols nas últimas três partidas. Este pode ser seu primeiro clássico de Manchester como titular.

Por outro lado, o técnico Pep Guardiola contará com jogadores importantes 100% fisicamente. Phil Foden, Bernardo Silva e Kevin De Bruyne foram poupados na vitória por 2 a 0 sobre o Leicester e devem começar entre os titulares.

Retrospecto e palpite

O clássico de Manchester sempre reserva grandes emoções. Nos confrontos diretos, o Manchester United leva a melhor, com 80 vitórias, contra 62 do City e 53 empates.

No último encontro entre os rivais, o United venceu por 2 a 1, e o técnico Amorim parece ter encontrado formas eficazes de enfrentar o time de Guardiola. O momento é bom para ambos os clubes, o que deve garantir um duelo de alto nível.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias da Premier League.