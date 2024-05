Tottenham x Manchester City: horário e onde assistir hoje (14/05)

Tem jogo do Tottenham hoje contra o Manchester City, uma partida atrasada da 34ª rodada da Premier League. O confronto desta terça-feira, 14 de maio, será disputado no Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra, a partir das 16h (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Tottenham x Manchester City?

O Tottenham enfrenta o Manchester City hoje, 14, pela Premier League, a partir das 16h (horário de Brasília), e é possível assistir pelo ESPN e Star+.

O Tottenham, do técnico Ange Postecoglou, deve ir a campo com Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Emerson; Bentancur, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Brennan Johnson.

Pep Guardiola, do Manchester City, pode escalar Ederson; Walker, Akanji, Ake, Gvardiol; Rodri, Kovacic; De Bruyne, Foden, Grealish, Haaland.

Notícias do Tottenham

Parece improvável que Richarlison tenha se recuperado a tempo para o jogo de terça-feira, depois de perder a vitória sobre o Burnley, uma partida que quebrou uma seqüência de quatro derrotas consecutivas para a equipe de Postecoglu, com Micky van de Ven marcando a oito minutos do final, em uma partida onde o Spurs teve muitas chances de ganhar o jogo.

O holandês passou para a lateral-esquerda após a entrada de Radu Dragusin no segundo tempo e esse pode ser um visual que o técnico voltará a usar para combater a ameaça ofensiva do City.

Notícias do Manchester City

O que se espera ser um elenco em plena forma tem pela frente uma equação simples, encerrando uma das fases mais curiosas do futebol da Premier League. O Tottenham venceu cada um dos últimos quatro jogos em casa contra o City sem sofrer nenhum gol, uma série ininterrupta de jogos sem gols no campeonato em um estádio que só é eclipsado pelos sete jogos do Birmingham City em Old Trafford.

A equipe de Pep Guardiola espera ter quebrado a confusão quando visitou este campo no início da temporada para uma eliminatória da FA Cup, com Nathan Ake marcando o gol da vitória aos 88 minutos.

