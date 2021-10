Aston Villa x West Ham: onde assistir, horário e escalações hoje – 31/10

As equipes de Aston Villa x West Ham se enfrentam neste domingo, 31/10, às 13h30 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Inglês no Villa Park. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Aston Villa x West Ham hoje? O confronto do Aston Villa e West Ham hoje terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 31 de outubro de 2021

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Villa Park, cidade de Birmingham, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Aston Villa x West Ham

Para o elenco da casa apenas Trézéguet estará fora do plantel de jogadores. Já ao West Ham, o técnico David Moyes garantiu que Ryan Fredericks está melhorando, mas ainda não é o ideal enquanto Alex Král está de volta após se isolar ao testar positivo.

Aston Villa : Martínez; Mings, Tuanzebe, Konsa; Douglas Luiz, Targett, McGin, Cash; Buendía, Watkins, Ings

: Martínez; Mings, Tuanzebe, Konsa; Douglas Luiz, Targett, McGin, Cash; Buendía, Watkins, Ings West Ham: Fabianski; Johnson, Zouma, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Benrahma, Pablo Fornals; Michail Antonio

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Aston Villa não tem o começo de temporada que os torcedores desejavam. Acumulando três derrotas seguidas no Campeonato Inglês, o time segue em 15º com dez pontos, ou seja, venceu somente três jogos. Hoje, jogando em casa com a torcida em peso, espera conquistar a vitória para subir e afastar-se da zona da degola.

Ao contrário do adversário, o West Ham realiza uma campanha fantástica em campo. Com duas vitórias seguidas na competição, entra em campo hoje com todo o gás necessário para levar para a sua casa os três pontos conquistados com bom futebol. Em 4º lugar com dezessete pontos, pode diminuir a diferença com a parte de cima da tabela.

+ Confira todos os indicados ao prêmio Bola de Ouro 2021