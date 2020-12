Brighton x Arsenal (29/12): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Brighton e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (29), às 15h, no Falmer Stadium, pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Brighton x Arsenal: onde assistir?

A partida entre Brighton e Arsenal possui transmissão ao vivo do DAZN, serviço de streaming, às 15h (Horário de Brasília).

+ Arsenal x Benfica: o que esperar do confronto pela Liga Europa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Adeus zona de rebaixamento

Para o Brighton, o desempenho no campeonato não está sendo o esperado pelos torcedores. Em 16º, com treze pontos, a equipe anfitriã está apenas dois lugares da zona da degola. Entretanto, com uma vitória neste confronto, não muda de posição, mas soma pontos, o que é inegavelmente bom.

Mesmo depois de vencer o Chelsea no clássico londrino na rodada passada, o Arsenal continua na parte de baixo da tabela, em 15º, com dezessete pontos. Dessa maneira, precisa vencer hoje para, assim, subir na tabela. Por fim, na Liga Europa, joga contra o Benfica.

Possíveis escalações de Brighton x Arsenal

Ao Brighton, o zagueiro Tariq Lamptey segue como baixa ao elenco principal. Enquanto isso, Lallana é dúvida, sendo avaliado antes do jogo.

Provável Brighton: Sánchez; Burn, Dunk, Webster; March, Bissouma, White, Veltman; Maupay, Trossard, Welbeck.

Gabriel testou positivo para covid-19 e segue isolado, seguindo todas as regras impostas pelo governo do Reino Unido, informou o site oficial do clube. Ademais, Thomas Partey, David Luiz e William estão indisponíveis por lesão.

Provável Arsenal: Leno; Holding, Pablo Marí, Tierney, Bellerín; Elneny, Xhaka, Saka, Rowe, Martinelli; Lacazete.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros oito jogos também acontecem durante a semana pela décima sexta rodada da Premier League. Contudo, a partida entre Everton e Manchester City foi cancelada nesta segunda (28) devido ao surto de coronavírus no time de Guardiola.

Crystal Palace 1 x 1 Leicester

Chelsea 1 x 1 Aston Villa

Southampton x West Ham – 15h

West Bromwich x Leeds – 15h

Burnley x Sheffield United – 15h

Manchester United x Wolves – 17h

Tottenham x Fulham – Quarta-feira – 15h

Newcastle x Liverpool – Quarta-feira – 17h