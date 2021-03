Brighton x Newcastle: onde assistir, horário e escalação (20/03)

Brighton e Newcastle se enfrentam neste sábado (20) a partir das 17h (horário de Brasília), no Falmer Stadium, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Brighton x Newcastle: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para a partida?

O Brighton aparece em 16º com vinte e nove pontos. No total, a equipe venceu seis jogos, empatou onze e perdeu também onze. Assim, precisa do resultado neste sábado para tentar escapar do rebaixamento na temporada. Dessa maneira, no jogo de hoje, não possui novas baixas em seu plantel de jogadores.

Do outro lado, o Newcastle vem logo atrás em 17º com vinte e oito. Passando pela mesma situação, o clube visitante precisa da vitória de qualquer maneira para, assim, se afastar o quanto antes da zona da degola. Então, no confronto deste sábado, Callum Wilson e Allan Saint-Maximin estão indisponíveis, enquanto Almirón é dúvida.

Possíveis escalações de Brighton x Newcastle

Possível Brighton: Sánchez; White, Dunk, Burn, Veltman; Bissouma, Grob, Trossard, Lallana; Welbeck, Maupay.

Possível Newcastle: Dúbravka (Darlow); Dummett, Krafth, Clark, Lascelles; Hayden, Shelvey, Willock; Joelinton, Fraser, Gayle.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana em partidas válidas pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Na sexta-feira (12), o Newcastle ficou no empate com o Aston Villa em 1 a 1.

Enquanto isso, o Brighton venceu o Southampton por 2 a 1 no domingo (14).

