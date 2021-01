Burnley x Aston Villa: onde assistir e escalações do jogo (27/01)

Abrindo a 20ª rodada do Campeonato Inglês nesta quarta-feira (27), Burnley e Aston Villa se enfrentam às 15h, no Estádio Turf Moor. No meio da tabela, ambas as equipes precisam do resultado se quiserem competir em torneios internacionais para a próxima temporada. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Burnley x Aston Villa: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN HD, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

+ Clubes ingleses incluem ‘cláusula covid’ em novos contratos

Possíveis escalações de Burnley x Aston Villa

A equipe do Burnley não possui nenhuma nova lesão em seu plantel. Porém, os atletas Charlie Taylor, Robbie Brady e Josh Brownhill estão como dúvidas aos anfitriões.

Possível Burnley: Pope; Taylors, Mee, Lowton, Tarkowski; Brady, Westwood, Berg Gudmundsson, McNeil; Barnes, Wood.

Os jogadores Kortney Hause e Wesley continuam trabalhando em suas lesões e, assim, indisponíveis ao Aston Villa. Entretanto, John McGinn e Jack Grealish estão aptos para retornar ao plantel.

Possível Aston Villa: Martínez; Cash, Mings, Konsa, Targett; Douglas Luiz, McGinn; Traoré, Barkley, Grealish; Watkins.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também acontecem neste meio de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima rodada. Ademais, saiba os horários e quais são.

Newcastle 1 x 2 Leeds

Crystal Palace 2 x 3 West Ham

Southampton 1 x 3 Arsenal

West Bromwich 0 x 5 Manchester City

Chelsea x Wolves – 15h

Brighton x Fulham – 16h30

Everton x Leicester – 17h15

Manchester United x Sheffield United – 17h15

Tottenham x Liverpool – Quinta-feira (28) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Burnley luta para afastar-se cada vez mais da zona de rebaixamento. Em 15º lugar contabilizando dezenove pontos, o time visitante possui cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas. Entretanto, se vencer, precisa torcer por tropeços de Brighton e Wolves.

Enquanto isso, o time do Aston Villa aparece em 9ª posição com vinte e nove pontos. Dessa maneira, venceu nove jogos, empatou dois e perdeu seis. Com a pretensão de conquistar uma vaga em competições internacionais, principalmente a Champions League, a equipe anfitriã precisa vencer de qualquer maneira.