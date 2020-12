Chelsea x Aston Villa (28/12): onde assistir e escalações da partida

Chelsea x Aston Villa se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 14h30, no Stanford Bridge, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas equipes brigam na parte de cima tabela e possuem a mesma pontuação: 25. No entanto, os Blues ficam atrás do Aston Villa, por conta do saldo de gol.

Onde assistir Chelsea x Aston Villa?

O confronto entre Chelsea x Aston Villa terá transmissão da ESPN Brasil. Às 14h30, a bola então rola em Londres, na casa do Chelsea.

Como as equipes chegam para o duelo

Em oitavo lugar, os Blues se complicaram logo depois de perder o clássico para o Arsenal por 3 a 1, e viram alguns concorrentes passarem à sua frente. A vitória no jogo de hoje, pode deixar a equipe mais próxima da zona de classificação para as próximas competições europeias. Com 28 pontos, a equipe de Frank Lampard salta para o quarto lugar, mas pode descer algumas posições dependendo dos outros resultados.

No entanto, já o Aston Villa, vem de uma boa sequência de resultados. Na última rodada, venceu o Crystal Palace por 3 a 0, e engatou sua segunda vitória seguida. Com a mesma pontuação que o Chelsea, os três pontos também podem levar o time ao quarto lugar, mas com chance de ser ultrapassado até o término da rodada.

Escalações de Chelsea x Aston Villa

O Chesea não deve ter surpresa na escalação, e Frank Lampard então deve iniciar o jogo com os 11 que começaram o clássico no último sábado (26).

Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Kanté, Mount; Pulisic, Timo Werner, Tamy Abraham.

Já o Aston Villa deve ter no mínimo uma alteração, em relação à equipe que venceu o Palace. Com Mings expulso, o zagueiro Konza deve herdar a vaga no time titular.

Aston Villa: Mart’ínez; Cash, Hause, Konza, Targett; Douglas Luiz, McGinn, Traoré, Grealish, El Ghazi; Watkins

Outros jogos da segunda

Crystal Palace x Leicester – 12h

Everton x Manchester City – 17h