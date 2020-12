Chelsea x Leeds: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Chelsea e Leeds se enfrentam neste sábado (05), às 17h, pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, no Stamford Bridge, em Londres. Assim, saiba onde assistir ao jogo.

Visando a liderança, a equipe anfitriã precisa da vitória se quiser tomar o lugar do Tottenham. Além disso, precisa torcer para o Arsenal derrotar o time de Mourinho no domingo. Enquanto isso, o Leeds tem como objetivo subir na tabela.

A partida entre Chelsea e Leeds possui transmissão do serviço de streaming DAZN, às 17h (Horário de Brasília).

Em terceiro lugar, o Chelsea aparece com dezenove pontos, apenas dois atrás do líder Tottenham. Se vencer, dorme na liderança. Ao todo, a equipe londrina possui cinco vitórias, quatro empates e uma derrota.

Pela Champions League, já tem vaga garantida nas oitavas. No grupo E, está em primeiro lugar, com treze pontos, disputando a primeira posição na última rodada.

Por outro lado, o Leeds está em 12º, com catorze. Dessa maneira, venceu quatro vezes, empatou duas e perdeu quatro. Ganhando, vai para dezessete pontos e tem chances de alcançar a 8º posição.

Frank Lampard não possui novas lesões, ou seja, não há preocupações para o time anfitrião. Portanto, é provável que o treinador mantenha a escalação padrão.

O brasileiro Thiago Silva, ex-PSG, deve estar em campo enquanto Werner será a arma principal do ataque.

'It means a great deal to have the fans back. We have been missing them. One of the reasons we all love the game is because of the supporters, and we can't wait to hear them supporting the team tomorrow.'

That's all from Frank. Thanks for following. #CHELEE

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 4, 2020