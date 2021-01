Chelsea x Manchester City: onde assistir ao jogo de hoje (03/01)

Com a mesma pontuação no campeonato, Chelsea e Manchester City disputam os três pontos neste domingo (03), às 13h30, pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês, no Stamford Bridge. Com vinte e seis pontos, as equipes tem a chance de pular para as primeiras posições da tabela nesta rodada. Ademais, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Chelsea x Manchester City: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 13h30 (Horário de Brasília).

+ Champions League 2020/21: veja os confrontos das oitavas de final

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Depois de ser líder do Campeonato, o time do Chelsea, em 6º, quer retomar o bom desempenho em campo e alcançar novamente o topo da tabela. Vencendo hoje, pode ficar até mesmo no terceiro lugar. Ademais, na Champions League, vai enfrentar o Atlético de Madrid pelas oitavas de final.

Enquanto isso, logo abaixo, em 8º está o City. A equipe comandada por Guardiola tem como principal objetivo juntar-se ao Tottenham e Liverpool na corrida pelo título inglês. Nas oitavas da Champions, joga contra o Borussia Mönchengladbach.

Possíveis escalações de Chelsea x Manchester City

Para Frank Lampard, técnico do Chelsea, o jogador Hakim Ziyech é dúvida para este jogo. Além disso, segundo o treinador, Reece James ainda não se recuperou 100% e por isso está fora.

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Chilwell, Zouma; Kanté, Kovacic, Mont; Pulisic, Timo Werner, Abraham.

Depois de Kyle Walker e Gabriel Jesus testarem positivo, ambos os jogadores foram isolados imediatamente. Todavia, o treinador do City, Pep Guardiola, confirmou em entrevista coletiva que mais três jogadores foram infectados.

Entretanto, em respeito à privacidade de cada um dos envolvidos, decidiu não falar seus nomes, revelando apenas minutos antes da partida com a escalação divulgada.

Provável City: Ederson (Steffen); Mendy, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Sterling; Aguero.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros nove jogos também acontecem durante o fim de semana pela décima sétima rodada da Premier League. Ademais, confira os jogos de hoje.

Manchester United 2 x 1 Aston Villa

Everton 0 x 1 West Ham

Tottenham 3 x 0 Leeds

Crystal Palace 2 x 0 Sheffield United

Brighton 3 x 3 Wolves

West Bromwich 0 x 4 Arsenal

Burnley x Fulham – 09h

Newcastle x Leicester City – 11h15

Southampton x Liverpool – Segunda– 17h