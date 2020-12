Chelsea x West Ham (21/12): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Fechando a décima quarta rodada do Campeonato Inglês, Chelsea e West Ham protagonizam o derby londrino nesta segunda-feira (21), às 17h, no Stamford Bridge. Se vencer, equipe de Frank Lampard pula para a quinta posição, desbancando o Tottenham no saldo de gols. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Chelsea x West Ham: onde assistir?

A partida entre Chelsea x West Ham possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 8º, com vinte e dois pontos, o Chelsea, que já chegou a ser líder da competição, tem como principal objetivo retornar até a ponta da tabela. Se vencer, pula o 5º lugar, com vinte e cinco, destronando o Tottenham. Assim, venceu seis jogos, empatou quatro e perdeu três. Ademais, na Champions League, vai enfrentar o Atlético de Madrid pelas oitavas de final.

Enquanto isso, a equipe do West Ham aparece em 10º, com vinte e um. Portanto, tem chances de ultrapassar até mesmo o rival, indo para as seis primeiras posições. Dessa maneira, possui seis vitórias, três empates e quatro derrotas.

Possíveis escalações de Chelsea x West Ham

Frank Lampard, técnico do Chelsea, confirmou em entrevista ao site oficial do clube que Hakim Ziyech e Callum Hudson-Odoi, recuperados de lesão, podem aparecer no elenco hoje.

Reece James está fora.

Provável Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic (Havertz), Kante, Mount; Giroud, Pulisic Werner.

Por outro lado, ao clube visitante, o treinador David Moyes disse em coletiva que Balbuena, ex-Corinthians, e Michail Antonio, serão avaliados antes da partida e, por isso, são dúvidas.

Provável West Ham: Fabianski; Diop, Ogbonna, Cresswell, Coufal; Rice, Soucek, Benrahma, Bowen; Pablo, Haller.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

A décima quarta rodada da Premier League também trouxe outros nove jogos. Ademais, confira os resultados.

Crystal Palace 0 x 7 Liverpool

Southampton 0 x 1 Manchester City

Newcastle 1 x 1 Fulham

Everton 2 x 1 Arsenal

Brighton 1 x 1 Sheffield United

Manchester United 6 x 2 Leeds

Tottenham 0 x 2 Leicester

West Bromwich 0 x 3 Aston Villa

Burnley x Wolves – 14h30 – ESPN BRASIL