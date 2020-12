Tottenham x Fulham é adiado por surto de Covid-19

A partida entre Tottenham e Fulham que seria realizada nesta quarta-feira (30), às 15h, pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês, foi adiada devido ao surto de covid-19 entre jogadores do time visitante. Ademais, este é o terceiro jogo adiado no torneio pelo mesmo motivo.

Premier League adia Tottenham x Fulham

Após verificar o número alarmante de casos positivos no time do Fulham, o Conselho da Premier League tomou a decisão de adiar a partida. Segundo o comunicado postado em site oficial da entidade, o Fulham apresentou um pedido de avaliação do jogo depois que diversos jogadores apresentaram sintomas da doença esta manhã.

Então, a Liga decidiu, como precaução, que a melhor decisão seria adiar o jogo de hoje. Além disso, todos os jogadores serão testados e afastados se necessário.

Ainda assim, mesmo com esta situação entre Tottenham x Fulham, a entidade confirmou que o campeonato segue e que, pelo baixo número de testes positivos, tem total confiança nos protocolos de segurança para dar continuidade. Então, a data da nova partida entre Tottenham e Fulham ainda não foi divulgada. Espera-se que dentro de dias esteja disponível.

Confira a seguir o pronunciamento oficial da Liga.

Spurs' fixture with Fulham, due to be played at 18:00 GMT this evening, has been postponed following a Premier League Board meeting Full statement: https://t.co/KInrnKDl2D#TOTFUL pic.twitter.com/SjQUpOvVLv — Premier League (@premierleague) December 30, 2020

Covid-19 na Premier League

Na segunda-feira (28), o jogo entre Everton e Manchester City também teve a sua data alterada pelo mesmo motivo. Este é o terceiro jogo cancelado pelo mesmo motivo. Ademais, no dia 1º de dezembro, o jogo entre Aston Villa e Newcastle também sofreu alteração por surto da doença na equipe visitante.

Na Europa, a segunda onda preocupa autoridades, mesmo com a vacina disponível em alguns países, como na Inglaterra. Até o momento, todos os outros jogos do dia seguem normalmente. Às 17h, Newcastle x Liverpool se enfrentam pela décima sexta rodada.

