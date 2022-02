Everton x Leeds: onde assistir, horário e escalações hoje – 12/02

O brasileiro Richarlison estará em campo hoje! O duelo entre Everton x Leeds promete grandes emoções pela 25ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado, 12 de fevereiro, a partir das 12h (Horário de Brasília), no Goodison Park. Saiba onde acompanhar todas as informações e onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Everton x Leeds

O confronto entre Everton e Leeds pelo Campeonato Inglês será transmitido na ESPN 4 (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming) para assinantes em todo o Brasil a partir do meio dia neste sábado.

A plataforma de streaming está disponível para assinantes, à venda no site (www.starplus.com) pelos preços de R$32,90 até R$45,90.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Goodison Park

TV: ESPN 4

Online: Star +

EVERTON: Depois de realizar uma de suas melhores campanhas no ano passado, o time do Everton caiu no rendimento e não conseguiu se firmar entre as primeiras posições do Campeonato Inglês. Agora, o time permanece em décimo sexto com 19 pontos, buscando de todas as formas uma vaga em competições europeias.

LEEDS: Enquanto isso, o Leeds vem somente uma posição acima do oponente neste sábado. Com 23 pontos, tem a vantagem de quatro pontos e, por isso, deve entrar em campo com os seus melhores jogadores pronto para levar para casa os três pontos em seu favor.

Escalação de Everton x Leeds United

Abdoulaye Doucoure, Ben Godfrey, Tom Davies, Yerry Mina, Demarai Gray, Delph e Vitalii Mykolenko estão fora do elenco do Everton, confirmou Frank Lampard.

Já Marcelo Bielsa não tem Firpo, Bamford, Phillips e Cooper

Escalação de Everton – Pickford; Keane, Mykolenko, Holgate, Coleman; Allan, van de Beek; Delle Alli, Gordon, Richarlison; Calvert-Lewin

Escalação de Leeds – Meslier; Ayling, Diego Llorente, Dallas, Struijk; Koch, Forshaw, Raphinha, Harrison, Rodrigo; James

Acompanhe como foi o último jogo entre Everton x Leeds United.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI