Everton x Wolves: onde assistir e horário do jogo hoje (13/03)

Everton x Wolves se enfrentam neste domingo (13), na vigésima nona rodada do Campeonato Inglês em 2022, a partir das 11h, no Goodison Park, em Liverpool. Confira a seguir as principais informações da transmissão ao vivo hoje.

Onde assistir Everton x Wolves

O streaming Star + vai transmitir o jogo Everton x Wolves hoje ao vivo. A plataforma pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

O jogo de Everton e Wolves neste domingo, 13 de março de 2022, começa às 11h, horário de Brasília no Goodison Park, em Liverpool, na Inglaterra.

Informações do jogo de hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Goodison Park

Onde assistir jogo de hoje: Star+

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Everton não faz uma boa temporada no Campeonato Inglês. Correndo o risco de ser rebaixado para a segunda divisão, o grupo vem em décimo sétimo lugar com 22 pontos e, dessa maneira, precisa urgentemente do resultado neste domingo se quiser escapar da degola, além de torcer por tropeços dos rivais.

Enquanto isso, os Wolves aparecem em oitavo lugar com 43 pontos, ou seja, colecionam o total de treze vitórias, quatro empates e onze derrotas na temporada inglesa. Por isso, se vencerem o jogo de hoje, conseguem uma melhor colocação entre a parte de cima da tabela em sua busca incessante por uma vaga em torneios do ano que vem.

Escalação de Everton x Wolves

Everton: Pickford; Holgate, Keane, Mykolenko, Coleman; Van de Beek, Allan, Doucouré; Richarlison, Calvert-Lewin, Gray

Wolves: José Sá; Kilman, Saiss, Coady; Jonny, Rúben Neves, Dendoncker, Ait-Nouri; Podence, Raúl, Pedro Neto

Confira como foi o último jogo entre Wolves e Everton.

