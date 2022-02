Horário e onde assistir jogo do Manchester United x Brighton hoje – 15/02

Em partida atrasada da 18ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United recebe o Brighton nesta terça-feira, 15/02, com a bola rolando às 17h15 (Horário de Brasília), no Old Trafford. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo do Manchester United hoje.

Onde vai passar o jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United hoje, pelo Campeonato Inglês, vai passar no ESPN 4 (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming) a partir das 17h15 pelo horário de Brasília.

A plataforma de streaming está disponível somente por assinatura no site (www.starplus.com) e no aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Old Trafford

TV: ESPN 4

Online: Star +

Escalações do Campeonato Inglês hoje

Manchester United: O Manchester vem de empate com o Southampton no último fim de semana. Agora, busca o resultado positivo no jogo de hoje em seu favor para o Manchester United conseguir subir na classificação e, dessa maneira, alcançar as primeiras posições. No momento, aparece em quinto lugar com 40 pontos.

Brighton: Enquanto isso, o Brighton venceu na última rodada e, por isso, vem em busca de mais um resultado positivo no Campeonato Inglês. Em nona posição com 33 pontos, aparece sete vitórias, doze empates e quatro derrotas até o momento.

Escalação do Manchester United e Brighton

Manchester United – De Gea; Maguire, Alex Telles, Dalot, Varane; McTominay, Pogba, Bruno Fernandes; Sancho, Elanga, Cristiano Ronaldo

Brighton – Sánchez; Veltman, Webster, Dunk; Bissouma, Lamptey, Moder, Cucurella; Trossard, Allister, Maupay

