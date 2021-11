Jogo do Arsenal x Newcastle hoje: onde assistir e escalações – 27/11

Abrindo a décima terceira rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal enfrenta o Newcastle na manhã deste sábado, 27/11, a partir das 09h30 (horário de Brasília), jogando no Emirates Stadium pelos três pontos. Dessa maneira confira onde assistir o jogo do Arsenal hoje.

Onde assistir jogo do Arsenal x Newcastle: O confronto entre Arsenal e Newcastle hoje terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de um começo de temporada difícil aos torcedores, o Arsenal conseguiu a virada de mesa e foi parar em quinto lugar com 20 pontos, ou seja, venceu até o momento seis jogos, empatou dois e perdeu outros quatro no Campeonato Inglês. Porém, tem a chance de aumentar a sua vantagem ganhar o jogo de hoje.

Mesmo com a notícia de um novo dono milionário, o Newcastle não consegue se manter bem no Campeonato Inglês da temporada. Na lanterna com apenas 6 pontos, o elenco ainda não venceu, acumulando seis empates e seis derrotas no total. Por isso, se quiser subir e quem sabe buscar o topo, precisa do triunfo hoje.

Escalações de Arsenal x Newcastle

Arteta, técnico do Arsenal, não poderá contar com Kolasinac e Granit Xhaka, ambos lesionados.

Do outro lado, Dummett é a única baixa já que segue trabalhando no departamento médico.

ARSENAL: Ramsdale; Gabriel Magalhães; Tierney, White, Tomiyasu; Partey, Lokonga, Rowe; Lacazette, Saka, Aubameyang

NEWCASTLE: Darlow; Schar, Lascelles, Clark; Murphy, Willock, Shelvey, Ritchie; Wilson, Joelinton, Saint-Maximin

