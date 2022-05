Jogo do Everton x Chelsea hoje onde assistir ao vivo e horário (01/05)

Neste domingo, Everton e Chelsea se enfrentam a partir das 10h (Horário de Brasília), no Goodison Park, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada europeia. Para não perder nenhum lance do confronto, saiba onde assistir o jogo do Everton x Chelsea hoje ao vivo.

Na luta contra o rebaixamento, o time comandado por Frank Lampard precisa dos três pontos para subir na classificação. Do outro lado, o elenco de Tuchel não tem mais chances de título, buscando apenas garantir a vaga na Champions do ano que vem.

Jogo do Everton x Chelsea hoje onde assistir?

Onde assistir o jogo do Everton x Chelsea hoje? O canal ESPN e o streaming Star + é quem vai transmitir ao vivo o jogo de hoje, a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

O canal está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, com transmissão ao vivo do Campeonato Inglês para todos os estados do Brasil.

Se você quer tornar-se membro da plataforma, basta acessar o site (www.starplus.com), conhecer todos os pacotes e acompanhar de perto os valores para escolher. O serviço está disponível no computador, aplicativo de celular e tablet e até na smart TV.

Informações do jogo do Everton x Chelsea hoje

Data: 01/05/2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Goodison Park

Onde assistir: ESPN e Star +

Em 18º lugar com 29 pontos, o Everton abre a zona de rebaixamento nesta edição do Campeonato Inglês. Com apenas oito vitórias em 32 jogos disputados na temporada, o elenco de Frank Lampard precisa dos três pontos para fugir da degola e continuar na elite do futebol inglês.

Do outro lado, o Chelsea se mantém na 3ª posição com 66 pontos, longe do líder Manchester City e sem qualquer pretensão de ganhar o título este ano. O único objetivo do elenco no momento é confirmar a sua vaga na Champions, já que possui certa distância do Arsenal, quarto colocado, com seis pontos de diferença para ameaça-lo.

+ Pode trabalhar na Copa do Mundo ou o trabalhador tem folga?

Escalação de Everton x Chelsea

Escalação do Everton:​ Pickford, Mykolenko, Holgate, Keane, Coleman, Allan, Iwobi, Doucouré, Gordon, Richarlison e Gray

Escalação do Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Jorginho, Kanté, James, Alonso, Mount, Havertz e Werner

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News