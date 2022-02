Jogo do Manchester United hoje: onde assistir na TV e horário – 12/02

Tem Cristiano Ronaldo em campo! O Manchester United recebe o Southampton neste sábado, 12 de fevereiro, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês a partir das 09h30 (Horário de Brasília), no Old Trafford, em duelo decisivo. Saiba onde acompanhar os horários, escalações e todas as informações como onde assistir o jogo do Manchester United hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje

A transmissão do jogo entre Manchester United e Southampton vai acontecer no canal ESPN (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming) para assinantes em todo o Brasil a partir das nove e meia da manhã.

A plataforma de streaming está disponível para assinantes, à venda no site (www.starplus.com) pelos preços de R$32,90 até R$45,90.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: Old Trafford

TV: ESPN

Online: Star +

MANCHESTER UNITED: Depois de empatar com o Burnley durante a semana, o Manchester United de Cristiano Ronaldo volta aos gramados do Campeonato Inglês neste sábado buscando reverter o seu desempenho. O elenco aparece em sexto lugar com 39 pontos neste momento, enquanto ainda sonha com uma possível liderança.

SOUTHAMPTON: Do outro lado, os visitantes vem logo atrás na décima posição com 28 pontos, isto é, colecionam seis vitórias apenas na temporada inglesa. Por isso, se quiser brigar por uma vaga em torneios europeus na próxima temporada, precisa se esforçar no duelo de hoje.

Escalação de Manchester United e Southampton

Os anfitriões não tem Eric Bailly, em trabalho no departamento médico.

Enquanto isso, os visitantes estão sem Lyanco, Nathan Tella e Alex McCarthy

Escalação de Manchester United – De Gea; Alex Telles, Dalot, Varane, Maguire; Pogba, McTominay, Bruno Fernandes; Sancho, Rashford; Cristiano Ronaldo

Escalação de Southampton – Forster; Bednarek, Livramento, Salisu, Walker-Peters; Romeu, Ward-Prowse; Armstrong, Elyounoussi, Broja, Adams

Acompanhe como foi o último jogo entre Manchester United x Southampton.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI