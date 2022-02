Jogo do Manchester United x Watford hoje: onde assistir Cristiano ao vivo

O Manchester United recebe o Watford neste sábado, 26/02, com a bola rolando no Old Trafford, em Manchester, a partir das 12h (Horário de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Onde assistir o jogo do Manchester United hoje hoje ao vivo o torcedor confere logo a seguir.

Onde vai passar o jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United e Watford hoje vai ter transmissão no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 12h (Horário de Brasília).

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 26/02/2022

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Old Trafford, em Manchester

Transmissão: ESPN e Star +

Como estão as equipes na temporada?

Depois de protagonizar uma bela partida no empate diante do Atlético de Madrid durante a semana, pela Champions League na temporada, o Manchester United volta a jogar neste sábado no Campeonato Inglês. Em quarto lugar com 46 pontos, tem a oportunidade de diminuir a diferença e ficar ainda mais próximo das primeiras posições se vencer hoje.

Enquanto isso, o Watford vem em décimo nono lugar na tabela com 18 pontos, ou seja, contabiliza cinco vitórias apenas, três empates e dezessete derrotas na competição inglesa. Recém promovido da segunda divisão, o elenco não escapa do rebaixamento se ganhar os três pontos hoje, mas consegue somar a pontuação, o que é muito importante.

Escalação do jogo do Manchester United x Watford

Scott McTominay e Cavani são os únicos desfalques para o jogo de hoje.

Do outro lado, o Watford não contará com Rose e Nkoulou.

Manchester United: De Gea; Dalot, Alex Telles, Lindelof, Maguire; Matic, Pogba, Bruno Fernandes; Sancho, Elanga, Cristiano Ronaldo

Watford: Foster; Samir, Kamara, Cathcart, Kiko Femenía; Louza, Cleverley, Sissoko; King, Dennis, Sarr

Confira o último jogo do Manchester United x Watford.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre esportes 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.