Lampard é demitido do Chelsea; veja quem deve ser o novo treinador

A diretoria do Chelsea Football Club demitiu o ídolo do clube, Frank Lampard, do cargo de treinador. Mesmo com a classificação às oitavas de final da Copa da Inglaterra, o ex-meia dos Blues não conseguiu se manter à frente da equipe, e com um desempenho ruim, caiu. No entanto, o Chelsea já tem um favorito para assumir o comando e o novo treinador pode ser anunciado em breve.

Por meio de uma nota oficial emitida na manhã desta segunda-feira (25), o clube comunicou a demissão de Frank Lampard.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Quem será o novo treinador do Chelsea?

De acordo com sites ingleses, como o portal The Athletic e a TV Sky Sports, Thomas Tuchel tem acordo encaminhado para ser o novo treinador do Chelsea.

Atualmente sem clube, o último trabalho do alemão foi à frente do PSG. Com Neymar, Mbapé e companhia, Tuchel levou a equipe francesa para sua primeira final de Champions League, mas acabou derrotada para o Bayern de Munique. Em dezembro do ano passado, o clube de Paris anunciou a demissão do técnico, e logo depois contratou Mauricio Pochettino para ser o novo treinador do clube.

Tuchel começou sua carreira como técnico no Augsburg B, mas em seguida fez bom trabalho no Mainz 05. À frente do time alemão, o treinador ganhou visibilidade no cenário do país e chegou ao Borussia Dortmund. Na equipe auri-negra, o técnico ficou duas temporadas e depois foi para o PSG.

Campanha de Lampard no Chelsea

O inglês deixa a equipe em nono lugar na Premier League, com 29 pontos, a 11 do líder Manchester United. Em 84 jogos sob seu comando, o Chelsea teve 44 vitórias, 17 empates e 23 derrotas.

Um dos fatores apontados pela imprensa como motivo para demissão de Lampard, é que além do desempenho ruim, jogadores como Werner e Havertz não renderam nas mãos do técnico. A escolha por Thomas Tuchel como novo treinador do Chelsea, inclusive teria relação com as duas contratações milionários do clube. Isso porque ele é alemão, assim como a dupla.