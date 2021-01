Leeds x Brighton (16/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Leeds e Brighton se enfrentam neste sábado (16), às 12h, no Elland Road, pela décima nona rodada do Campeonato Inglês. Enquanto uma equipe está estacionada no meio da tabela, a outra precisa escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Leeds x Brighton: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 12h (Horário de Brasília).

+ Wayne Rooney se aposenta dos gramados para treinar o Derby County

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

A equipe anfitriã aparece em 12º lugar, com vinte e três pontos. Em constante briga para chegar até as primeiras posições, o time comandado por Bielsa tem como principal objetivo conquistar vagas em competições internacionais. Dessa maneira, possui sete vitórias, dois empates e oito derrotas.

Enquanto isso, o Brighton apresenta muita dificuldade para se afastar da zona de rebaixamento. Em 17º, com catorze pontos na conta, o time visitante entra em campo com o propósito de ganhar os três pontos e, assim, subir na tabela. Ao todo, venceu dois jogos, empatou oito e perdeu também oito.

Possíveis escalações de Leeds x Brighton

De acordo com o site oficial, Phillips está indisponíveis ao time principal para cumprir suspensão. Contudo, o técnico Bielsa confirmou o retorno de Tyler Roberts, Liam Cooper e Diego Llorente.

Possível Leeds: Meslier; Dallas, Ayling, Alioski, Struijk; Rodrigo, Hernández; Raphael, Klich, Harrison; Bamford.

Por outro lado, a equipe do Brighton possui uma extensa lista de desfalques. Jakub Moder, Tariq Lamptey, Danny Welbeck, Lallana, Jahanbakhsh e Aaron Connolly não podem jogar hoje. Entretanto, Bissouma recebeu o sinal positivo e está apto para entrar em campo.

Possível Brighton: Sánchez; Burn, Dunk, Webster; March, Bissouma, White, Veltman; Maupay, Trossard, Zeqiri.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros nove jogos também acontecem durante o fim de semana pela décima nona rodada da Premier League. Ademais, confira os jogos de hoje.