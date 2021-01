Wayne Rooney se aposenta dos gramados para treinar o Derby County

É oficial. Wayne Rooney não é mais jogador de futebol. O inglês de 35 anos, ídolo da Seleção Inglesa e Manchester United, é o novo treinador do Derby County, equipe da segunda divisão inglesa, com contrato válido até junho de 2023. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15), nas redes sociais do clube. Então, confira como se deu a contratação do atleta.

Wayne Rooney é o novo técnico do Derby County

O inglês começou cedo nas categorias de base do Everton, clube da cidade de Liverpool, na Inglaterra. Em 2004, foi contratado pelo Manchester United, clube que defendeu em praticamente toda a sua carreira como jogador. Dessa maneira, foram 559 jogos marcando 253 gols, segundo dados do site Transfermarket. Ademais, entre 2017 e 2020, teve passagens novamente pelo Everton e D. United dos Estados Unidos.

Em janeiro do ano passado, o jogador integrou o elenco do Derby, vestindo a camisa em campo por 35 jogos oficiais do clube. Ademais, com a saída do técnico Phillip Cocu no final de novembro, Rooney tornou-se o líder da equipe técnica provisoriamente, recebendo apoio de toda a diretoria e comissão técnica. Ao todo, foram nove partidas, sendo três vitórias e quatro empates.

Enquanto isso, na Seleção da Inglaterra, Rooney também deixou a sua marca na história, possuindo 120 jogos com 53 gols.

Agora, o novo técnico do futebol mostrou-se ansioso para começar a trabalhar com o seu elenco.

“Quando cheguei ao Reino Unido, fiquei completamente maravilhado com o potencial do Derby County Football Club. O estádio, o campo de treinamento, a qualidade dos jogadores e dos jovens jogadores que estão chegando e, claro, a base de fãs que se manteve leal e solidária. Apesar de outras ofertas, eu sabia instintivamente que Derby County era o lugar para mim”. – afirmou o treinador.

@WayneRooney: The Manager

Conheça a equipe da segunda divisão inglesa

O Derby County, da cidade de Derby, na Inglaterra, é um clube de muita tradição. Fundado em 1884, foi campeão do Campeonato Inglês duas vezes: em 1971/72 e 1974/75. Da segunda divisão, levantou o caneco quatro vezes, entre 1911, 1914, 1968 e 1986.

Rooney não é o primeiro ex-jogador a comandar a equipe. Na temporada de 2018, Frank Lampard, ex-Chelsea, ocupou o cargo.

Atualmente, disputa a segunda divisão do futebol inglêss, a EFL Championship. Aparece em 22º lugar, com dezenove pontos. Assim, são quatro vitórias, sete empates e onze derrotas. A equipe espera corre contra o tempo para conseguir a chance de subir de divisão.

Quando é o próximo compromisso do Derby County?

Neste fim de semana, no sábado (16), o Derby entra em campo recebe o Rotherham, às 12h, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês da 2ª Divisão.