Leicester x Fulham (30/11): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O Leicester recebe nesta segunda-feira (30), às 14h30, o Fulham, pela décima rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, no King Power Stadium. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

A equipe da casa precisa vencer se quiser continuar lutando pelo título desta temporada, já que com o resultado em seu favor, pode alcançar o segundo lugar. Entretanto, para o time visitante, a vitória significa sair da zona de rebaixamento.

Leicester x Fulham: onde assistir?

A partida entre Leicester x Fulham possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em quarto lugar, o Leicester possui dezoito pontos na conta, assim, venceu seis e perdeu três. Se ganhar este jogo, deve assumir a vice-liderança, com vinte e um pontos, empatando com Tottenham e Liverpool. Entretanto, pelo saldo de gol, ainda fica atrás do atual líder, a equipe de Mourinho.

Pela Liga Europa, todavia, o time inglês vai bem, já que está em primeiro lugar do grupo G, com dez pontos, classificado por antecedência.

Porém, o Fulham aparece em 19º, com apenas quatro pontos, dentro da zona de rebaixamento. Dessa maneira, o time possui apenas uma vitória, um empate e sete derrotas. Se ganhar, pula para a 17ª posição, fora da degola.

Possíveis escalações de Leicester x Fulham

Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico Brendan Rodgers afirmou que o elenco será praticamente o mesmo do jogo passado. Enquanto isso, as baixas principais são Ricardo Pereira, Ndidi e Söyüncü.

Provável Leicester: Schmeichel; Fofana (Justin), Evans, Fuchs; Albrighton (Praet), Tielemans, Mendy, Justin; Maddison, Barnes; Vardy.

Ademais, para os visitantes, Kamara está de volta depois de cumprir suspensão. Kenny Tete continua indisponível para entrar em campo, informou o site oficial.

Provável Fulham: Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Reed, Lemina; Lookman, Cairney, Mitrovic (Reid); Cavaleiro.

Confira todos os jogos da rodada do Inglês

Além do confronto entre Leicester x Fulham, outro jogo acontece hoje pela Premier League. Ademais, saiba onde assistir hoje na TV.

Crystal Palace 0 x 2 Newcastle

Brighton 1 x 1 Liverpool

Everton 0 x 1 Leeds

West Bromwich 1 x 0 Sheffield United

Chelsea 0 x 0 Tottenham

Southampton 2 x 3 Manchester United

Arsenal 1 x 2 Wolves

West Ham x Aston Villa – 17h – ESPN Brasil