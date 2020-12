Leicester x Manchester United (26/12): saiba onde assistir e escalações

As equipes do Leicester x Manchester United abrem a 15ª rodada da Premier League neste sábado (26), no Leicester Stadium, mas às 9h30. Tradicional rodada pós-natal na Inglaterra, é conhecida como ‘boxing day’ e acontece todos os anos. No total, seis jogos estão programados para amanhã.

Onde assistir Leicester x Manchester United?

O torcedor que quiser assistir Leicester x Manchester United, pode acompanhar a partida pela ESPN Brasil, que fará a transmissão do confronto ao vivo, a partir então das 9h30.

+ Veja quando as principais ligas europeias retornam seus jogos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como chegam as equipes para o confronto?

O duelo deste sábado coloca frente a frente o segundo e o terceiro colocado do Campeonato Inglês. Com 27 pontos, o Leicester é então o vice do campeonato, e vem de grande vitória pra cima do Tottenham por 2 a 0, na última rodada.

Já a equipe de Manchester ocupa a terceira posição, mas com 26 pontos. No entanto, os Red Devils possuem um jogo a menos no campeonato. Na última rodada, a equipe goleou o Leeds United por 6 a 2.

When you're already counting down to Boxing Day 😏#MUFCxmas pic.twitter.com/rl8iyHjzzr — Manchester United (@ManUtd) December 25, 2020

Prováveis escalações de Leicester x Manchester United

O Leicester sofre com os desfalques e não terá Ricardo Pereira e Soyuncu, à disposição para o jogo. Entretanto, o atacante Jamie Vardy está recuperado de lesão e deve iniciar entre os 11 iniciais. .

Leicester: Schmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Albrighton, Ndidi, Tielemans, Justin; Barnes, Vardy, Maddison.

Os Red Devils ainda não terão o retorno de Phil Jones e Marcos Rojo, lesionados. No entanto, Lindelof, Fred, Rashford, Martial, Shaw e De Gea, que ficaram entre os reservas no duelo contra o Everton pela Copa da Liga Inglesa, devem voltar ao time.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Confira os jogos de sábado (26/12) da Premier League

Aston Villa x Crystal Palace – 12h

Fulham x Souphampton – 12h

Arsenal x Chelsea – 14h30

City x Newcastle – 17h

Sheffield United x Everton – 17h