Leicester x West Ham: onde vai passar, horário e escalações – 13/02

Encerrando a 25ª rodada do Campeonato Inglês neste domingo (13/02), as equipes de Leicester x West Ham se enfrentam no King Power Stadium, a partir das 13h30 (Horário de Brasília). Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Leicester x West Ham

A partida entre Leicester e West Ham vai passar no ESPN (TV Paga) e Star + (Serviço de Streaming da Disney) com transmissão para todo o Brasil neste domingo a partir da uma hora da tarde.

A plataforma está disponível por assinatura no site (www.starplus.com) e também no aplicativo.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium

TV: ESPN

Online: Star +

Depois de ser derrotado pelo Liverpool na última quinta-feira, o Leicester volta a disputar o Campeonato Inglês neste domingo. Neste momento, aparece em décimo terceiro lugar com 26 pontos, sonhando com a vaga na parte de cima da tabela para disputar competições europeias o ano que vem.

Enquanto isso, o West Ham venceu na última rodada, conquistando a quarta posição com 40 pontos. No momento, tem a chance de se classificar para a Champions na próxima temporada e, por isso, entra em campo neste domingo com os melhores jogadores do plantel.

Escalação do Leicester e West Ham

Escalação do Leicester: Schmeichel; Thomas, Ndidi, Justin, Amartey; Dewsbury-Hall, Soumaré; Albrighton, Maddison, Lookman; Daka

Escalação do West Ham: Fabianski. Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell; Rice, Soucek, Pablo Fornals, Bowen, Benrahma; Michail Antonio

Veja como foi o último jogo do Leicester x West Ham.

