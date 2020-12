Liverpool x West Bromwich (27/12): onde assistir e escalações do jogo

Em busca de seguir ainda mais líder do Campeonato Inglês, Liverpool encara o West Bromwich neste domingo (27), no Anfield, a partir das 13h30 (de Brasília), pela 15ª rodada.

Onde assistir Liverpool x West Bromwich ?

A partida não terá transmissão na TV aberta. No entanto, a ESPN Brasil transmite o jogo na TV fechada, às 13h30.

Como chegam as equipes para o confronto?

A equipe de Liverpool busca se distanciar na liderança nesta rodada. Com 31 pontos, o time de Klopp não pode ser alcançado, mesmo que perca o duelo. Na última rodada, os Reds aplicaram uma goleada histórica de 7 a 0 diante do Crystal Palace, e por isso chega embalado para o jogo.

Os líderes da Premier League só perderam um jogo em todo o campeonato, mas estão invictos na competição há dez rodadas

Já o West Bromwich vive momento complicado na competição. Na 19ª colocação, a equipe não vence há quatro jogos, e está com apenas sete pontos no campeonato.

Escalações de Liverpool x West Bromwich ?

Com a semana cheia para treinar, a equipe de Klopp não terá para o confronto Thiago Alcantara, James Milner e Xherdan Shaqiri, todos em fase final de recuperação. Além disso, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Diogo Jota e Kostas Tsimikas seguem longe dos gramados por conta de lesões mais complexas.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Já o West Bromwich terá o retorno do brasileiro Matheus Pereira logo depois do jogador cumprir suspensão. No entanto, Livermore desfalca o time pelos próximos três jogos por conta de um cartão vermelho na última rodada.

West Bromwich: Johnstone; Furlong, Ajayi, O’Shea, Gibbs; Sawyers; Phillips, Pereira, Gallagher, Diangana; Grant.

Outros jogos da rodada da Premier League no domingo

Leeds x Burnley – 9h

West Ham x Brighton – 11h15

Wolves x Tottenham – 16h15