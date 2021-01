Manchester City x Crystal Palace: onde assistir e escalações do jogo

Manchester City x Crystal Palace se enfrentam neste domingo (17), pela 19ª rodada da Premier League, às 16h15, no Etihad . Enquanto os City é quarto colocado e busca se aproximar da liderança da competição, o Palace briga na parte de baixo da tabela.

Onde assistir City x Crystal Palace?

O confronto terá transmissão ao vivo do DAZN em HD, mas com narração e comentários em português para todo o Brasil.

+ Santos x Palmeiras: o que se sabe sobre a final da Copa Libertadores

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como as equipes chegam para o confronto?

A equipe de Guardiola, atualmente, é a quarta colocada da competição. Com 32 pontos, caso vença o confronto, o clube pode chegar ao terceiro lugar, mas empata em pontuação com o Leicester, vice-líder. No entanto, o time de Manchester não consegue o segundo lugar, por conta do número de vitórias.

Vindo de quatro vitórias seguidas, o City quer manter a sequência positiva no Campeonato Inglês. O confronto contra o Crystal Palace, 13º colocado com 23 pontos, será o quinto jogo da equipe de Pep Guardiola, mas em 15 dias.

O time de Londres é o 13º com 23 pontos. Caso consiga a vitória, a equipe pode subir para a 11ª posição, mas pode ser ultrapassado até o final da rodada.

Provável escalação de City x Crystal Palace

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Foden, Jesus, Sterling

Crystal Palace: Guaita; Ward, Tomkins, Kouyate, Mitchell; Townsend, McArthur, Milivojevic, Eze; Zaha, Benteke

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês