Manchester City x Newcastle (26/12): saiba onde assistir e escalações

Manchester City x Newcastle se enfrentam neste sábado (26), em partida válida pela 15ª rodada da Premier League. A bola rola às 17h, no Etihad Stadium, no tradicional ‘boxing day’, que são os jogos ingleses logo após o Natal.

No Brasil, a partida terá transmissão apenas da DAZN. A emissora então exibe o confronto a partir das 17h.

Diferente dos anos anteriores, o Manchester City não começou tão bem essa nova temporada. Apenas em oitavo lugar, o time de Pep Guardiola busca se aproximar do G-6, e uma vitória pode levar a equipe até a quinta colocação, à depender dos outros resultados. Os Citizens vem de vitória na última rodada, e venceram o Southampton por 1 a 0.

December 25, 2020