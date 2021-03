Manchester City x Southampton: onde assistir e escalações – 10/03/2021

Manchester City e Southampton se enfrentam nesta quarta-feira (10) a partir das 15h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em jogo adiantado pela 33 rodada do Campeonato Inglês. Se vencer, equipe de Guardiola pode aumentar a vantagem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir.

Manchester City x Southampton: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para a partida?

Em primeiro lugar do Campeonato Inglês com sessenta e cinco pontos, ou seja, onze pontos de vantagem, a equipe comandada por Guardiola tem a chance de aumentar ainda mais a diferença se vencer o confronto desta quarta-feira. Dessa maneira, o time está completo para entrar em campo, com Nathan Aké novamente no plantel.

Por outro lado, o Southampton vem em 14º com trinta e três pontos. Em busca de conquistar uma vaga para a próxima temporada, o time visitante tem que vencer de qualquer maneira. Assim, no jogo de hoje, Danny Ings, Oriol Romeu, Theo Walcott, Michael Obafemi e Will Smallbone estão indisponíveis.

Possíveis escalações de Manchester City x Southampton

- PUBLICIDADE -

Possível Manchester City: Ederson; Zinchenko, Stones, Dias, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Gundongan; Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez.

Possível Southampton: Foster (McCarthy); Bednarek, Vestergaard, Walker-Peters, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Minamino; Adams, Tella.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. No sábado (06), o Southampton venceu o Sheffield United fora de casa por 2 a 0.

Enquanto isso, o City foi derrotado pelo Manchester United no domingo (07) em dia de Derby por 2 a 0.

Novo presidente do Barcelona: conheça o espanhol Joan Laporta