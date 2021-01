Newcastle x Leeds: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (26/01)

Newcastle e Leeds se enfrentam nesta terça-feira (26), às 15h, no St. James’ Park, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes entram em campo com o propósito de garantir os três pontos e assim afastar-se da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Newcastle x Leeds: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Newcastle x Leeds

É provável que Federico Fernández, Ciaran Clark e Paul Dummett não estejam no banco para este confronto, assegurou o site oficial do clube. Já Allan Saint-Maximin e Ryan Fraser estão de volta ao elenco.

Possível Newcastle: Darlow; Lewis, Schar, Hayden, Lascelles, Manquillo; Almiron, Shelvey, Hendrick; Wilson, Carroll.

Recuperado, Illan Meslier está de volta ao plantel. Entretanto, Robin Koch e Gaetano Berardi continuam sendo baixas ao técnico Marcelo Bielsa.

Possível Leeds: Meslier; Dallas, Ayling, Alioski, Cooper; Struijk, Rodrigo, Harrison; Raphael, Klich; Bamford.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também acontecem neste meio de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima rodada. Ademais, saiba os horários e quais são.

Crystal Palace x West Ham – 15h

Southampton x Arsenal – 17h15

West Bromwich x Manchester City – 17h15

Chelsea x Wolves – Quarta-feira (27) – 15h

Burnley x Aston Villa – Quarta-feira (27) – 15h

Brighton x Fulham – Quarta-feira (27) – 16h30

Manchester United x Sheffield United – Quarta-feira (27) – 17h15

Everton x Leicester – Quarta-feira (27) – 17h15

Tottenham x Liverpool – Quinta-feira (28) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Newcastle ocupa nesse momento a 16ª posição do Campeonato Inglês com dezenove pontos. Assim, correndo o risco de ocupar a zona de rebaixamento, a equipe anfitriã precisa do resultado em seu favor seja como for. Ao todo, venceu cinco jogos, empatou quatro e perdeu dez.

Enquanto isso, o Leeds aparece um pouco mais acima, em 12º com vinte e três pontos. No meio da tabela, a equipe também precisa da vitória se quiser afastar de vez o fantasma da degola na temporada. Dessa maneira, possui sete vitórias, dois empates e nove derrotas.