Onde assistir Arsenal x Leicester hoje ao vivo na TV e horário (13/03)

O Arsenal enfrenta o Leicester neste domingo (13), pela vigésima nona rodada do Campeonato Inglês em 2022, a partir das 13h30, no Emirates Stadium, em Londres. Confira a seguir as principais informações da transmissão e onde assistir jogo do Arsenal ao vivo hoje.

Onde assistir Arsenal hoje

O canal ESPN e o streaming Star + vão passar o jogo Arsenal x Leicester hoje. A plataforma pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

O jogo de Arsenal e Leicester neste domingo, 13 de março de 2022, começa às 13h30, horário de Brasília, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

Informações do jogo de hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium

Onde assistir jogo de hoje: ESPN e Star+

Como estão as equipes na temporada?

Depois de um início complicado no Campeonato Inglês, o Arsenal conseguiu uma melhora significativa pelas últimas rodadas. Em quinto lugar com 48 pontos, o grupo de Londres vem em mais de cinco rodadas sem perder, colecionando quinze vitórias, três empates e sete derrotas.

Enquanto isso, o Leicester aparece em decimo segundo lugar com 33 pontos, ou seja, venceu ao todo até aqui nove partidas, empatou em seis oportunidades e perdeu em dez delas. Por isso, deve colocar em campo neste domingo os seus melhores jogadores para levar para casa os três pontos.

Escalação de Arsenal x Leicester

Arsenal: Ramsdale; Tierney, Gabriel Magalhães, White, Soares; Partey, Xhaka, Gabriel Martinelli; Odegaard, Saka, Lacazette

Leicester: Schmeichel; Amartey, James Justin, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi, Dewsbury-Hall; Maddison, Daka, Vardy

Confira como foi o último jogo entre Arsenal e Leicester.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias da Premier League.