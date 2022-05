Onde assistir Burnley x Aston Villa ao vivo, horário e escalações (07/05)

Ambas as equipes buscam os três pontos neste sábado para escapar da zona de rebaixamento no Campeonato Inglês

Buscando se afastar da zona de rebaixamento, Burnley e Aston Villa disputam os três pontos neste sábado, a partir das 11h (Horário de Brasília), no Estádio Turf Moor, no condado inglês de Lancashire, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês na temporada. Saiba onde assistir Burnley x Aston Villa ao vivo.

Onde assistir Burnley x Aston Villa hoje ao vivo?

O jogo do Burnley e Aston Villa hoje vai passar ao vivo no ESPN (TV PAGA) e Star + (Serviço de streaming), a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Neste sábado, o torcedor deve sintonizar o canal ESPN, disponível na TV paga, para acompanhar a partida do Campeonato Inglês.

Outra opção é o Star +, através de conta de assinante com transmissão para todos os estados do Brasil, a plataforma está disponível no celular, tablet, computador ou até mesmo na smart tv.

Para tornar-se membro do serviço, os interessados devem visitar o site (www.starplus.com) e conhecer todos os pacotes em diferentes valores.

Informações de Burnley x Aston Villa hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Turf Moor, no condado inglês de Lancashire

Arbitragem: David Coote

Onde assistir: ESPN e Star +

Burnley e Aston Villa no Campeonato Inglês

Ocupando a 16ª posição com 34 pontos, o Burnley tem como principal objetivo escapar da zona de rebaixamento custe o que custar. Com apenas dois pontos a mais do que o primeiro colocado da degola, o time vai contar com a força da torcida em peso neste sábado para ganhar os três pontos e assim subir na classificação.

Do outro lado, o Aston Villa vem na 13ª posição, com 40 pontos sem qualquer chance de alcançar a parte de cima da tabela. Por esse motivo, apenas busca uma melhor posição na classificação para fechar com chave de ouro a boa temporada que teve, mesmo sem vaga garantida para torneios internacionais. Ao todo, conta doze vitórias, quatro empates e dezessete derrotas.

Prováveis escalações de Burnley x Aston Villa:

Aos anfitriões, Gundmundsson, Mee, Westwoord e Rodríguez são desfalques.

Do outro lado, Gerrard confirmou Bailey, Ramsey e Hause fora do jogo de hoje. Já Sanson está de volta aos treinos e é dúvida.

Escalação de Burnley: Pope; Taylor, Tarkowski, Collins, Roberts; Cork, Lennon, Brownhill, McNeil; Vydra e Weghorts. Técnico: Michael Jackson

Escalação de Aston Villa: Martínez; Cash, Young, Mings, Chambers; McGinn, Douglas Luiz, Sanson; Philipe Coutinho, Danny Ings e Watkins. Técnico: Steven Gerrard

Retrospecto de Burnley x Aston Villa

Burnley 3 x 2 Aston Villa (Campeonato Inglês)

Aston Villa 0 x 0 Burnley (Campeonato Inglês)

Burnley 1 x 2 Aston Villa (Campeonato Inglês)

Confira a seguir um dos últimos encontros do dois times.