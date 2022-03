Onde assistir jogo do Chelsea hoje x Newcastle na TV (13/03/2022)

Onde assistir o jogo do Chelsea hoje? Equipe recebe o Newcastle neste domingo (13), na vigésima nona rodada do Campeonato Inglês em 2022, a partir das 11h, no Stamford Bridge, em Londres. Confira a seguir as principais informações da transmissão hoje.

onde assistir o jogo do Chelsea hoje

O canal ESPN e o streaming Star + vão transmitir o jogo do Chelsea hoje. A plataforma pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo por R$32,90 até R$45,90 por mês.

O jogo de Chelsea e Newcastle neste domingo, 13 de março de 2022, tem bola rolando às 11h, no horário de Brasília no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra.

Informações do jogo

Data: 13/03/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge

Onde assistir jogo de hoje: ESPN e Star+

Escalação de Chelsea x Newcastle

Chelsea: Mendy; Sarr, Rudiger, Thiago Silva, Christensen; Kovacic, Jorginho, Kanté; Ziyech, Mount, Havertz

Newcastle: Dubravka; Targett, Burn, Schar, Krafth; Willock, Shelvey, Bruno Guimarães; Fraser, Wood, Murphy

Enquanto se prepara para o jogo de volta das oitavas de final da Champions na próxima semana, o Chelsea tem um compromisso importante neste domingo pelo Campeonato Inglês. Ainda lutando pela liderança, o clube aparece em terceiro lugar com 56 pontos, ou seja, contabiliza dezesseis vitórias, oito empates e três derrotas na temporada.

Enquanto isso, o Newcastle não faz uma boa temporada, já que está em décimo quarto lugar com 31 pontos, fugindo da zona de rebaixamento. Entretanto, nas últimas rodadas, o elenco conseguiu se reerguer e desde então vem de cinco rodadas sem perder um jogo, dando confiança ao clube ao máximo.

Chelsea x Newcastle Palpite

Por apresentar um melhor desempenho no Campeonato Inglês durante as últimas rodadas, o Chelsea é o grande favorito para o confronto deste domingo.

O elenco comandado por Thomas Tuchel deve aproveitar e sair na frente em campo, enquanto os visitantes devem ter trabalho enquanto fogem da zona de rebaixamento.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias da Premier League.