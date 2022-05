Onde assistir Crystal Palace x Watford ao vivo e horário do jogo (07/05)

Neste sábado, Crystal Palace e Watford se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), no Selhurst Park Stadium, em Londres, em partida válida na 36ª rodada do Campeonato Inglês nesta reta final da temporada. Com todas as informações, confira onde assistir Crystal Palace x Watford hoje.

Onde assistir Crystal Palace x Watford ao vivo?

O jogo entre Crystal Palace e Watford hoje vai ser transmitido ao vivo no Star +, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, apenas o Star +, serviço de streaming por assinatura, é quem vai passar o jogo do Campeonato Inglês na manhã deste sábado.

Para ter acesso, o torcedor deve obter uma conta como assinante na plataforma. Se não tem, pode encontrar os valores no site oficial (www.starplus.com) e, então, assistir através do celular, smart TV, tablets ou até mesmo pelo computador.

Informações de Crystal Palace x Watford hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Selhurst Park Stadium, em Londres

Onde assistir: Star +

Crystal Palace e Watford no Campeonato Inglês

Em 12º lugar com 41 pontos, o Crystal Palace apenas cumpre tabela neste sábado já que não tem mais chances de ocupar a parte de cima da tabela no Campeonato Inglês. Com onze pontos a menos que o West Ham, último colocado na zona de classificação, o grupo só quer os três pontos para garantir uma melhor colocação.

Do outro lado, o Watford já está confirmado como rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Inglês. Em 19º lugar com 22 pontos, o clube tem dez pontos a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento e, por isso, não tem mais como deixar a degola. O confronto deste sábado serve apenas para cumprir tabela.

Escalações de Crystal Palace x Watford:

Aos anfitriões, Ferguson é o único desfalque para o confronto deste sábado.

Do outro lado, Baah e Hernandes também foram confirmados como baixas.

Provável escalação de Crystal Palace: Guaita; Andersen, Clyne, Guéhi, Mitchell; Schlupp, McArthur, Gallagher; Zaha, Mateta e Olise. Técnico: Patrick Vieira

Provável escalação de Watford: Forster; Femenía, Kabasale, Samir, Kamara; Sissoko, Louza, Kucka; Ismaila Sarr, Pedro e Dennis. Técnico: Roy Hodgson

Retrospecto de Crystal Palace x Watford

Watford 1 x 4 Crystal Palace (Campeonato Inglês)

Watford 1 x 0 Crystal Palace (Copa da Liga Inglesa)

Crystal Palace 1 x 0 Watford (Campeonato Inglês)

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro dos times.