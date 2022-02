Onde assistir jogo do Burnley x Liverpool hoje na TV e horário (13/02)

Equipe do Liverpool segue na busca pela liderança do Campeonato Inglês

Disputando os três pontos na 25ª rodada do Campeonato Inglês, o Burnley recebe o Liverpool neste domingo (13/02), com a bola rolando a partir das 11h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Turf Moor. Confira onde assistir ao jogo do Liverpool hoje ao vivo na TV e online.

Onde assistir o jogo do Liverpool hoje

O Star + (Serviço de Streaming da Disney) vai transmitir o jogo do Burnley e Liverpool neste domingo para todos os estados do Brasil a partir das onze da manhã.

A plataforma está disponível por assinatura no site (www.starplus.com) e também no aplicativo.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Turf Moor

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Na lanterna do Campeonato Inglês com 14 pontos, o Burnley aparece sem vencer nas últimas semanas por mais de cinco rodadas. Mesmo com uma grande dificuldade em conseguir o resultado positivo, o elenco continua com o seu sonho de escapar do rebaixamento para ficar por mais um ano na elite.

Enquanto isso, o Liverpool se mantém em segundo lugar com 48 pontos brigando com o líder Manchester City para conquistar o topo da tabela e, consequentemente, ser o dono do título nacional da liga inglesa. A diferença com o primeiro colocado é de doze pontos com o vice-líder.

Escalação do Burnley x Liverpool

Escalação do Burnley: Pope; Robert, Tarkowski, Mee, Pieters; Brownhill, Cornet, Westwoord, McNeil; Rodriguez, Weghorst

Escalação do Liverpool: Alisson; Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Jones; Firmino, Díaz, Diogo Jota

Veja como foi o último jogo do Burnley x Liverpool.

