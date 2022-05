Onde assistir jogo do Chelsea x Wolves ao vivo e horário hoje (07/05)

Com oportunidade de garantir a vaga na Champions, o Chelsea recebe o Wolves neste sábado, a partir das 11h (Horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada, jogando no Stamford Bridge, em Londres. Confira a seguir onde assistir o jogo do Chelsea hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Chelsea hoje ao vivo?

O jogo do Chelsea hoje vai passar ao vivo no Star +, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o jogo do Campeonato Inglês neste sábado vai passar somente serviço de streaming do Star +. Para acompanhar é necessário ser assinante, disponível em todo o Brasil.

A plataforma pode ser encontrada pelo site (www.starplus.com) ou então no próprio aplicativo por diferentes valores. Você pode acompanhar o Star+ através do celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Informações do jogo do Chelsea hoje ao vivo:

Data: 07/05/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres

Onde assistir: Star +

Chelsea e Wolves no Campeonato Inglês

Sem chances de título no Campeonato Inglês, o Chelsea entra em campo neste sábado sob o objetivo de conquistar a vaga para a Champions. Em terceiro lugar na tabela com 66 pontos, o clube londrino disputa com outras três equipes a vaga e, por isso, deve manter a escalação principal. Além disso, Tuchel também se preocupa com a final da Copa da Inglaterra, marcada para o próximo fim de semana.

Do outro lado, o Wolves vem na 8ª posição com 49 pontos, colecionando quinze vitórias, quatro empates e quinze derrotas na competição inglesa. O clube não pode mais se classificar para a Champions, mas ainda tem chances de chegar até a Liga Europa ou quem sabe a Conference League, pronto para fazer história em campo.

Prováveis escalações do jogo do Chelsea x Wolves:

O técnico Tuchel confirmou em entrevista coletiva que Kanté, Ben Chilwell, Hudson-Odoi e Jorginho estarão indisponíveis para o confronto deste sábado. Do outro lado, Podence, Kilman e Nelson Semedo são os desfalques.

Escalação do Chelsea: Mendy; Rudiger, Alonso, Thiago Silva, James; Loftus-Cheek, Kovacic, Mount; Pulisic, Werner, Havertz. Técnico: Tuchel

Escalação do Wolves: Jose Sá; Boly, Coady, Saiss; João Moutinho, Marçal, Rúben Neves, Jonny; Hee-Chan, Trincão e Raul. Técnico: Bruno Lage

Confira como foi o último jogo entre os dois times.