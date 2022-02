Onde assistir jogo do Leeds x Tottenham hoje: horário neste sábado, 26/02

O Tottenham visita o Leeds na manhã deste sábado, 26/02, com a bola rolando às 09h30 (Horário de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês no Elland Road, na cidade de Leeds. Onde assistir o jogo do Tottenham hoje hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo do Tottenham hoje

O jogo do Leeds e Tottenham hoje vai ser transmitido no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 09h30 (Horário de Brasília).

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 26/02/2022

Horário: 09h30 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Elland Road, na cidade de Leeds

Transmissão: ESPN e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O Leeds vive uma situação complicada pelo Campeonato Inglês neste momento. Ocupando a décima quinta posição com 23 pontos, não vence uma partida por mais de cinco rodadas, ou seja, deve se esforçar o dobro em campo neste sábado principalmente diante do grande oponente que tem.

Enquanto isso, o Tottenham aparece em oitava posição com 39 pontos. Na última rodada, o grupo acabou tropeçando diante do Burnley e, agora, precisa recuperar os pontos perdidos em campo. Ao todo, os comandados de Antonio Conte venceram doze partidas, empataram em três oportunidades e perderam nove.

Escalação do jogo do Leeds x Tottenham

Kalvin Phillips e Liam Cooper ainda são desfalques para Marcelo Bielsa, enquanto Diego Llorente e Robin Koch estão de volta.

Já Antonio Conte, técnico dos Spurs, não terá Rodrigo Bentancur, além de Oliver Skipp e Japhet Tanganga.

Leeds: Meslier; Struijk, Firpo, Llorente, Ayling; Shackleton, Forshaw, James, Gelhardt; Raphinha, Roberts

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Royal, Winks, Hojbjerg, Reguillon; Lucas Moura, Son, Harry Kane

Confira o último jogo do Leeds x Tottenham.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre esportes 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.