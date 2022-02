Onde assistir jogo do Liverpool x Leicester e horário na Premier League

Valendo a 24ª rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Liverpool e Leicester se enfrentam na tarde desta quinta-feira, 10/02, a partir das 16h45 (Horário de Brasília), jogando no Anfield Stadium. Além de saber as escalações, confira onde assistir o jogo do Liverpool hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Liverpool hoje

O canal ESPN (TV Paga) e a plataforma Star + (Serviço de Streaming), somente para assinantes em todos os estados do Brasil, vão passar o jogo do Liverpool e Leicester as quatro e quarenta e cinco da tarde.

O serviço de streaming está disponível no site (www.starplus.com) para assistir através de SmartTV’s, tablets ou celular. Para ser assinante, os valores vão de R$32,90 até R$45,90.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Anfield Stadium

TV: ESPN

Online: Star +

Escalação do Liverpool x Leicester

Liverpool – ALisson; Van Djik, Robertson, Matip, Alexander-Arnold; Thiago, Fabinho, Elliott; Salah, Firmino, Diogo Jota

Mesmo com doze pontos a menos do que o líder Manchester City, o time do Liverpool não desistiu de buscar a ponta da tabela do Campeonato Inglês. Em segundo lugar, contabiliza 48 pontos, vindo de uma vitória contra o Crystal Palace na última rodada.

Leicester – Schmeichel; Justin, Verstergaard, Soyuncu; Albrighton, Hall, Soumaré, Thomas; Pérez, Iheanacho, Daka

Enquanto isso, o Leicester ficou no empate diante do Brighton mesmo jogando em casa. Agora, tem pela frente a obrigação de levar os três pontos para casa se quiser continuar subindo na classificação para alcançar o G-4 enquanto tem tempo. Por fim, está em décimo segundo com 26 pontos.

Veja como foi o último jogo entre Liverpool x Leicester.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.