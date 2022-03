Onde assistir jogo do Manchester City hoje: horário ao vivo (14/03)

Crystal Palace e Manchester City enfrentam-se nesta segunda-feira, no Selhurst Park Stadium, em duelo pela vigésima nona rodada do Campeonato Inglês. O jogo terá início em 14 de março às 17h, horário de Brasília, transmitido pela ESPN. A seguir, todos os detalhes da partida e onde assistir o jogo do Manchester City hoje

Onde assistir jogo do Manchester City hoje:

O jogo do Crystal Palace x Manchester City vai passar no canal ESPN e serviço de streaming Star +, a partir das 17h, horário de Brasília.

A plataforma pode ser encontrada para assinatura através do site oficial (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Como assistir:

Data: 14/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Selhurst Park Stadium

TV: ESPN

Stream: Star +

Manchester City

O Manchester City tem 69 pontos em primeiro lugar no Campeonato Inglês, apresentando a vantagem de três pontos diante do segundo colocado, o Liverpool neste momento. Se quiser permanecer na liderança e manter-se com a diferença ao seu lado, precisa vencer o jogo desta segunda-feira de qualquer maneira. Na última quarta-feira, empatou com o Sporting na Champions League, avançando para as quartas de final.

É o grande favorito para o jogo de hoje, podendo levar os três para casa hoje.

Crystal Palace

Enquanto isso, o Crystal Palace espera contar com a torcida em peso em sua casa para apoiar o elenco do começo ao apito final na partida da Premier League. Em décimo primeiro lugar com 33 pontos, contabiliza sete vitórias, doze empates e nove derrotas, ou seja, espera contar com a sorte ao seu lado para vencer o favorito da temporada.

Escalação de Crystal Palace e Manchester City

Crystal Palace: Guaita; Guehi, Mitchell, Andersen, Clyne; Gallagher, Kouyaté, Schlupp; Zaha, Mateta, Olise

Manchester City: Ederson; Stones, Walker, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Jack Geralish, Foden

Confira um dos últimos jogos entre os dois times.

Calendário de Crystal Palace x Manchester City

Logo após o compromisso desta segunda-feira no Campeonato Inglês, os dois times tem pela frente jogos seguintes na competição nacional e também pela Copa da Inglaterra. A seguir, confira a seguir os próximos jogos de ambos os times.

Crystal Palace:

Crystal Palace x Everton – Domingo, 20/03 às 09h30 (Copa da Inglaterra – Quartas de final)

Crystal Palace x Arsenal – Segunda-feira, 04/04 às 16h (Campeonato Inglês – 30ª rodada)

Leicester x Crystal Palace – Sábado, 09/04 às 11h (Campeonato Inglês – 31ª rodada)

Manchester City:

Southampton x Manchester City – Domingo, 20/03 às 12h (Copa da Inglaterra – Quartas de final)

Burnley x Manchester City – Sábado, 02/04 às 11h (Campeonato Inglês – 30ª rodada)

Manchester City x Liverpool – Domingo, 10/04 às 12h30 (Campeonato Inglês – 31ª rodada)

