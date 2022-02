Onde assistir jogo do Norwich x Manchester City hoje e horário – 12/02

Pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, o Norwich recebe o Manchester City neste sábado, 12/02, a partir das 14h30 (Horário de Brasília), no Carrow Road. Saiba onde acompanhar todas as informações e onde assistir o jogo do Manchester City hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Manchester City hoje

É possível assistir ao jogo entre Norwich e Manchester City neste sábado pelo Campeonato Inglês no Star + (Serviço de Streaming) apenas para assinantes em todo o Brasil a partir das duas e meia da tarde.

A plataforma de streaming está disponível no site (www.starplus.com) pelos preços de R$32,90 até R$45,90.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Carrow Road

TV: Sem transmissão

Online: Star +

NORWICH: O elenco do Norwich apresentou uma melhora significativa nas últimas rodadas, colecionando duas vitórias e um empate para deixar a lanterna do Campeonato Inglês. Porém, ainda segue na zona de rebaixamento e, se quiser deixar a degola, precisa vencer o jogo de hoje. No momento, está em décimo oitavo com 17 pontos.

MANCHESTER CITY: Enquanto isso, o Manchester City é o líder do Campeonato Inglês com 60 pontos, isto é, tem onze pontos de vantagem com o Liverpool, o segundo colocado na tabela da temporada. Se ganhar o jogo deste sábado e e oponente perder, aí a diferença será maior.

Escalação de Norwich x Manchester City

O goleiro Tim Krul, Sorensen e Omobamidele são desfalques para o Norwich.

Do outro lado, Guardiola não conta com Gabriel Jesus.

Escalação de Norwich – Gunn; Gibson, Williams, Hanley, Aarons; Gilmour, Sargent, McLean, Rashica; Idah, Pukki

Escalação de Manchester City – Ederson; Walker, Dias, Cancelo, Laporte; De Brune, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Jack Grealish, Sterling

Acompanhe como foi o último jogo entre Norwich x Manchester City.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI