Onde assistir jogo do Wolves x Arsenal hoje ao vivo e horário (10/02)

Em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Wolves e Arsenal se enfrentam a partir das 16h45 (Horário de Brasília), nesta quinta-feira, 10/02, jogando no Molineux Stadium. Além de saber as escalações e o horário, confira onde assistir o jogo do Arsenal hoje ao vivo

Onde assistir jogo do Arsenal hoje

A plataforma Star + (Serviço de Streaming), disponível somente para assinantes em todo o Brasil, vai transmitir o jogo do Wolves e Arsenal a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde nesta quinta-feira.

A única maneira de acompanhar a disputa é através do site (www.starplus.com), SmartTV’s, tablets ou celular. Para se tornar assinante, os valores vão de R$32,90 até R$45,90.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Molineux Stadium

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Wolves x Arsenal Prognóstico

Wolves – Jose Sá; Coady, Kilman, Saliss; Marçal, João Moutinho, Nelson Semedo, Neves; Podence, Raul, Trincão (Mosqueira, Pedro Neto, Jonny e Bolly estão fora)

O elenco dos Wolves vem de uma sequência positiva com mais de cinco rodadas sem perder sequer uma partida no Campeonato Inglês. Por isso, o elenco quer se manter com o saldo no verde e, para isso, deve escalar os melhores jogadores do seu elenco. Na tabela, por fim, está em oitavo lugar com 34 pontos.

Arsenal – Ramsdale; Soares, Gabriel Magalhães, Tierney, White; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazzete (Leno e Tomiyasu fora)

O Arsenal conseguiu recuperar o seu bom desempenho no torneio. No entanto, acabou tropeçando na última rodada diante do Burnley. Ocupando a sexta posição do Campeonato Inglês com 36 pontos, o Arsenal precisa faturar o resultado positivo no jogo de hoje para chegar até o G-4 e ganhar uma vaga na Champions.

Veja como foi o último jogo entre Wolves x Arsenal.

