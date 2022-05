Onde assistir Leicester x Everton ao vivo, horário e escalações (08/05)

Buscando se salvar de um possível rebaixamento, o Everton enfrenta o Leicester neste domingo, a partir das 10h (horário de Brasília), no King Power Stadium, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada europeia. Confira a seguir onde assistir Leicester x Everton ao vivo.

Onde assistir Leicester x Everton ao vivo?

O jogo do Leicester e Everton hoje será transmitido ao vivo no ESPN 4 e Star +, a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN detém os direitos de transmissão do Campeonato Inglês nesta temporada. Por isso, o torcedor só tem acesso aos jogos se for assinante das operadoras de TV paga.

Outra opção para curtir todos os lances do duelo neste domingo é o Star +, serviço de streaming de responsabilidade da Disney. A plataforma está disponível através da

Informações do jogo Leicester x Everton hoje

Data: 08/05/2022

Horário: 10h

Local: King Power Stadium

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Leicester e Everton no Campeonato Inglês

Ocupando a 14ª posição com 42 pontos, o Leicester não pode mais ser rebaixado ou até mesmo conquistar uma vaga para torneios internacionais na próxima temporada. Isso quer dizer que somente cumpre tabela com o jogo deste domingo e, por isso, não importa se vencer ou perder. Porém, o grupo vai buscar os três pontos para garantir uma melhor posição.

Do outro lado, o Everton continua na briga para escapar do rebaixamento enquanto aparece em 18º lugar, dentro da degola, com 32 pontos. A vitória no jogo de hoje tira o grupo da colocação, mas ainda precisa contar com tropeços do Leeds, que tem dois pontos a mais.

Prováveis escalações de Leicester x Everton:

Escalação do Leicester: Schmeichel; Thomas, Evans, Fofana, Justin; Mendy, Tielemans, Barnes, Dewsbury-Hall, Maddison; Vardy. Técnico: Brendan Rodgers

Escalação do Everton: Pickford; Mina, Holgate, Coleman; Doucouré, Iwobi, Delph, Mykolenko; Richarlison, Gordon e Gray. Técnico: Frank Lampard

Retrospecto de Leicester x Everton

Everton 1 x 1 Leicester (Campeonato Inglês)

Leicester 0 x 2 Everton (Campeonato Inglês)

Confira a seguir no vídeo como foi o último encontro dos times.