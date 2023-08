Onde assistir os jogos da Premier League em 2023, o Campeonato Inglês

Kevin De Bruyne, Haaland, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá e Richarlison estarão em campo no Campeonato Inglês, a Premier League. São 20 equipes das mais variadas regiões da Inglaterra jogando as 38 rodadas entre pontos corridos, separas por dois turnos. Saiba onde assistir os jogos da liga de futebol e os detalhes da nova temporada.

Quais times disputam a temporada da Premier League?

A temporada 2023/24 do Campeonato Inglês reúne 20 equipes: Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Burnley, Arsenal, Bournemouth, Brighton, Brentford, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Liverpool, Luton Town, Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham, Sheffield United, West Ham e Wolves.

Na temporada passada o Manchester City conquistou o quinto título inglês depois de ultrapassar o Arsenal na reta final do campeonato, com 89 pontos em 28 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com a margem de cinco pontos com relação aos Gunners.

A Premier League consiste em 38 rodadas no sistema de pontos corridos, onde cada equipe se enfrenta duas vezes: uma como mandante e a outra fora de casa, onde a vitória garante três pontos e o empate dois para ambos. O time que marcar mais pontos - e consequentemente triunfos - será coroado como o campeão inglês.

O Manchester United é o maior vencedor da Premier League com 20 taças, enquanto o Liverpool assume o segundo lugar com 19 e o Arsenal com 13. Confira aqui a lista dos maiores campeões do Campeonato Inglês.

Como assistir o Campeonato Inglês?

Os direitos de transmissão da Premier League pertencem aos canais ESPN, na TV paga, e no Star+, serviço de streaming. O acordo de exclusividade entre a Disney e a liga profissional de futebol é válido até 2025, sem qualquer transmissão na televisão aberta.

Você que é apaixonado por futebol internacional quer ficar atento a todos os lances e detalhes da temporada, por isso saiba como assistir aos confrontos.

ESPN:

Os canais ESPN, disponíveis em operadoras de televisão por assinatura, vão transmitir os principais embates das rodadas do Campeonato Inglês em todo o Brasil. Paulo Andrade, Fernando Nardini, Luiz Carlos Largo, Rogerio Vaughan, Leonardo Bertozzi, Zinho, Paulo Calçade, Renata Ruel e Rodrigo Bueno são os profissionais responsáveis pela cobertura dos canais.

As emissoras exibem até quatro partidas da rodada ao vivo para todo o Brasil. Entre em contato com o seu operador e obtenha o canal na programação.

STAR PLUS:

Quem é assinante Star+, serviço de streaming da Disney, pode ver todos os jogos da rodada do Campeonato Inglês, principalmente os embates entre equipes menores que a ESPN não transmite. Para ter acesso na plataforma é necessário pagar R$ 40,90 por mês, disponível no site www.starplus.com.

A plataforma de streaming está disponível no navegador da internet ou nos aplicativos do celular, Android e iOS, tablet, computador e smartv.

Quantas vagas para a Liga dos Campeões são distribuídas?

O maior campeonato da Europa distribui quatro vagas diretas para a Liga dos Campeões na temporada seguinte, enquanto os outros componentes da parte de cima da tabela brigam por espaço entre outros torneios da UEFA, como a Liga Europa e a Conference League.

Os quatro times que ocuparem as quatro primeiras posições na tabela vão para a Champions, enquanto o quinto colocado vai para a Liga Europa e o sexto se classifica para a Conference League, nova competição da UEFA, criada em 2021 para abrigar times que não avançam para os outros dois torneios.

Na Inglaterra, o Liverpool é o maior vencedor da Liga dos Campeões com seis taças, seguido do Manchester United com três, Chelsea e Nottingham Forest com dois cada, e o Manchester City e Aston Villa com um prêmio.

