Onde assistir Manchester City x Manchester United hoje e horário 06/03

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste domingo, no Etihad Stadium, a partir das 13h30 ela 28ª rodada do Campeonato Inglês. A partida vai contar com transmissão do canal ESPN ao vivo. A seguir, confira os destalhes de onde assistir Manchester City x Manchester United hoje.

Onde assistir Manchester City x Manchester United

O jogo do Manchester City x Manchester United vai ser transmitido hoje, 6 de março, no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), no Campeonato Inglês 2022.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo do Manchester City x Manchester United hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester

Onde assistir jogo de hoje: ESPN e Star +

Últimos jogos Manchester United x Manchester City

06/11/2021 – Manchester United 0 x 2 Manchester City – Campeonato Inglês

07/03/2021 – Manchester City 0 x 2 Manchester United – Campeonato Inglês

06/01/2021 – Manchester United 0 x 2 Manchester City – Campeonato Inglês

Confira como foi o último jogo do Manchester City e Manchester United no Campeonato Inglês.

Escalação do jogo do Manchester City e Manchester United

Manchester City: Ederson; Laporte, Cancelo, Dias, Stones; Rodri, Gundongan, De Bruyne; Bernardo Silva, Foden, Mahrez

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Luke Shaw; Pogba, McTominay, Bruno Fernandes; Elanga, Sancho, Cristiano Ronaldo

Em primeiro lugar com o total de 66 pontos, tendo a vantagem de seis pontos diante do segundo colocado no Campeonato Inglês. Em toda a temporada, venceu vinte e uma partidas, empatou três e perdeu também três e, por isso, precisa do resultado no clássico de hoje para continuar no topo da tabela.

Enquanto isso, o United conseguiu uma melhora significativa na temporada, aparecendo em quarto lugar com 47 pontos, ou seja, contabiliza treze vitórias, oito empates e seis derrotas no Campeonato Inglês. Por isso, precisa do resultado neste domingo para lutar pelo topo em busca da liderança e a vaga na Champions.

Jogos do Campeonato Inglês hoje

Dez jogos serão realizados neste fim de semana pela 28ª rodada . Confira quais são eles.

Leicester 1 x 0 Leeds

Burnley 0 x 4 Chelsea

Aston Villa 4 x 0 Southampton

Norwich 1 x 3 Brentford

Newcastle 2 x 1 Brighton

Wolves 0 x 2 Crystal Palace

Liverpool 1 x 0 West Ham

Watford x Arsenal – 11h

Manchester City x Manchester United – 12h30

Tottenham x Everton – 17h (Segunda-feira)

