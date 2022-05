Onde assistir Manchester United x Brentford e horário hoje, 2 de maio

O Manchester United recebe o Brentford nesta segunda-feira, dois de maio, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Old Trafford, na Inglaterra. O duelo faz parte da 35ª rodada do Campeonato Inglês, que já está na reta final da temporada. Confira a transmissão ao vivo e saiba onde assistir Manchester United x Brentford hoje.

Onde assistir Manchester United x Brentford ao vivo hoje

O jogo do Manchester United e Brentford hoje será transmitido ao vivo no Star+, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, a partida do Campeonato Inglês só vai passar através do streaming por assinatura, disponível para todos os estados do Brasil.

Para tornar-se membro da plataforma, basta acessar o site oficial (www.starplus.com), encontrar o melhor pacote para o seu bolso e assinar. Você pode assistir no celular, tablet, computador e também na smart TV.

Data: 02/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, na Inglaterra

Onde assistir: Star +

Prováveis escalações de Manchester United x Brentford

Escalação do Manchester United: De Gea; Lindelof, Alex Telles, Varane, Dalot; McTominay, Matic, Elanga, Bruno Fernandes; Mata e Cristiano Ronaldo. Técnico: Ralf Rangnick

Escalação do Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Sorenssen, Henry; Janelt, Norgaard, Eriksen; Mbeumo, Toney e Wissa. Técnico: Thomas Fran

Manchester United e Brentford no Campeonato Inglês

Em 6º lugar com cinquenta e cinco pontos, o Manchester United ainda sonha com a possível vaga na Champions League do ano que vem. Com oito pontos a menos que o Arsenal, quarto colocado e último na zona de classificação, os Red Devils precisam da vitória nesta segunda Cristiano Ronaldo em campo.

Do outro lado, o Brentford aparece na 14ª posição com quarenta pontos, sem a possibilidade de conquistar uma vaga em torneios internacionais. Por esse motivo, o grupo apenas cumpre tabela no jogo desta segunda. Antes de entrar em campo, o elenco aparece com 11 vitórias, 7 empates e 16 derrotas na edição do Campeonato Inglês.

Últimos jogos de Manchester United x Brentford

Brentford 1 x 3 Manchester United (Campeonato Inglês)

Manchester United 2 x 1 Brentford (Copa da Liga Inglesa)

Brentford 0 x 0 Manchester United (Copa da Liga Inglesa)