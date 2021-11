Onde assistir o jogo do Manchester United x Manchester City hoje (06/11)

Abrindo a 11ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado, 06/11, o clássico com cara de final entre Manchester United x Manchester City promete bagunçar a tabela às 09h30 (horário de Brasília), no Old Trafford. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Manchester United x Manchester City hoje ao vivo? A partida entre Manchester United x Manchester City terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 09h30 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 06 de novembro de 2021

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, cidade de Manchester, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Manchester United x Manchester City

Para o clássico deste sábado, Ole terá o desfalque de Raphael Varane e Paul Pogba enquanto Victor Lindelof é dúvida.

Já Guardiola não tem Aymeric Laporte, em suspensão, Ferran Torres, Liam Delap e Kyle Walker, lesionados.

Manchester United : De Gea; Luke Shaw, Maguire, Bailly, Wan-Bissaka; Fred, McTominay, Bruno Fernandes, Greenwood; Sancho, Cristiano Ronaldo

: De Gea; Luke Shaw, Maguire, Bailly, Wan-Bissaka; Fred, McTominay, Bruno Fernandes, Greenwood; Sancho, Cristiano Ronaldo Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Días, Zinchenko; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne; Foden, Jack Grealish, Gabriel Jesus

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de empatar com a Atalanta na fase de grupos da Champions League, o Manchester United entra em campo neste sábado preparado parar enfretar o seu maior rival no futebol inglês. Pela liga nacional, ocupa a quinta posição com 17 pontos, ou seja, pode alcançar a parte de cima da classificação se vencer o confronto deste sábado.

Enquanto isso, o Manchester City goleou o Club Brugge na última quarta-feira, o que deixa o elenco de Pep Guardiola completamente confiante para o clássico de hoje. Com 20 pontos em terceiro lugar no Campeonato Inglês, o City venceu seis duelos, empatou outros dois e perdeu também dois, podendo terminar na vice-liderança se levar a vitória para casa.

+ Confira os indicados ao prêmio Bola de Ouro