Onde assistir Newcastle x Arsenal ao vivo, escalações e horário (16/05)

Pela 37ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada, as equipes de Newcastle e Arsenal se enfrentam nesta segunda-feira, 16 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília), no St. James Park, na cidade de Newcastle, com transmissão ao vivo. Saiba onde assistir Newcastle x Arsenal hoje.

Onde assistir Newcastle x Arsenal ao vivo hoje?

O jogo do Newcastle e Arsenal hoje será transmitido no canal ESPN e Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, a emissora da ESPN exibe para todos os estados do país o jogo do Campeonato Inglês nesta segunda-feira. Porém, o canal só pode ser acompanhado por operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, disponível para aplicativos no celular, tablets, pelo site no computador ou até mesmo na smart TV.

Informações do jogo Newcastle x Arsenal hoje:

Data: 16/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: St. James Park, na cidade de Newcastle

Onde assistir: ESPN e Star +

Newcastle e Arsenal no Campeonato Inglês

Depois de uma temporada difícil no Campeonato Inglês, o Newcastle conseguiu escapar da zona de rebaixamento e agora ocupa a 14ª posição com 43 pontos, tendo onze vitórias, dez empates e quinze derrotas. Neste momento, o elenco não chances de ser rebaixado, mas também não terá vagas em torneios internacionais. Por isso, apenas cumpre tabela jogando em casa por uma melhor posição ao fim da temporada.

Do outro lado, o Arsenal ainda tem a complicada missão de se garantir na Champions do ano que vem. Em 5º lugar com 66 pontos, os Gunners precisam da vitória para voltar a ocupar a quarta posição, destronado o Tottenham, seu principal rival, e assim garantindo-se na vaga. Porém, a disputa seguirá para a última rodada.

Escalações de Newcastle x Arsenal

Jonjo Shelvey e Willock seguem lesionados e por isso não estão aptos para atuar nesta segunda-feira.

Provável escalação do Newcastle: Dubravka; Burn, Targett, Schar, Trippier; Joelinton, Bruno Guimarães, Longstaff; Wilson, Saint-Maximin e Almirón. Técnico: Eddie Howe

Holding cumpre suspensão, enquanto Partey e Tierney estão lesionados.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; Soares, Tomiyasu, Nuno Tavares, White; Elneny, Xhaka, Saka, Odegaard, Rowe; Nketiah. Técnico: Arteta

Último jogo Newcastle x Arsenal

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu em 27 de novembro de 2021, na temporada atual, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.

Por 2 x 0, o elenco do Arsenal levou a melhor jogando em casa, no Emirates Stadium, com gols de Saka e Gabriel Martinelli.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.